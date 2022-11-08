日中探讨两国首脑11月举行面对面会谈

日本/中国

日本首相岸田文雄计划参加本月中旬举行的数场国际会议，包括在印度尼西亚举行的G20峰会等，并已开始协调在会议期间举行日中首脑会谈。

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今年是日中邦交正常化50周年，岸田首相迄今为止一直表示愿意与习主席举行面对面会谈，并表示“对话的大门始终是开放的”。岸田首相希望直接向习近平呼吁建立“建设性和稳定的日中关系”。

如果举行面对面会谈，主题将包括钓鱼岛问题、台湾局势、建立日中稳定关系等，可能还会指出两国外交和防务部门等进行多层级沟通的必要性。

台湾问题将成为两首脑会谈的关注焦点，习近平于10月在中共二十大进入第三个任期，他强调“永远不会放弃”对台湾使用武力的选项。 在军事人员布局方面，也考虑到了台湾方面的问题。

而岸田首相表示：“希望台湾问题通过对话和平解决”。 为了维护和平，必须加强日本的威慑力，大幅增加国防开支，日本方面认为：台湾有事就是日本有事。

自9月底两国领导人就日中邦交正常化50周年互致贺电以来，两国气氛有所改善。

若会谈得以实现，将是约3年来首次面对面的日中首脑会谈，对岸田首相来说则是日中首脑首次会谈。

会谈设想利用15～16日在印度尼西亚的二十国集团首脑会议（G20峰会）或者18～19日在泰国的亚太经合组织（APEC）首脑会议的机会举行。据外交消息人士透露，对日本的提议中国也表现出了积极的态度。

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