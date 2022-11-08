《立场新闻》案腰斩 辩方申请永久终止审讯

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首宗针对传媒并指新闻报道也可罪犯煽动的《立场新闻》案在庭讯第五天突然腰斩

首宗针对传媒并指新闻报道也可罪犯煽动的《立场新闻》案在庭讯第五天突然腰斩，原因是控方未有把一千五百多页、部分可能影响盘问方向的文件呈堂，另又发现不同警员的证词有出入，辩方表明会申请永久终止聆讯。法庭同意中止聆讯，押后至下月13日让辩方就此作进一步陈词；若申请被拒，案件将于下月19日续审。期间，已还柙超过十个月的时任署任总编辑林绍桐获批保释。

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排期审讯二十天的《立场新闻》串谋煽动案在上周五的第四日审讯时，辩方质询作证警员为何没有把三百多张《立场》网站截图呈堂，亦质问警方是根据什么准则决定呈堂文件。到了昨(7日)天的第五天庭审，控方开庭即呈上六个新的活页夹，合共有超过一千五百页文件。代表控方的署理高级助理刑事检控专员伍淑娟又说，负责指示如何撷取《立场》网站的警方国安处侦缉高级督察卢健贤已录取口供，预料双方需时处理新证物，审期会超出预期。

辩方资深大律师余若薇表示，须就新文件向被告索取指示，可能影响盘问方向；而且在初步阅读卢健贤的口供后，发现与先前作供的国安处警员有出入，有可能要重新传召证人，要求暂停审讯。到了下午，辩方决定会向法庭申请永久终止聆讯。她又说，由于新增文件多，难以经常往返监狱寻求指示，希望申请批准至少一名被告保释，以便辩方处理永久终止聆讯申请。

辩方强调，现况并非辩方责任造成，而是控方违反检控指引及审前复核时的指示，没有在七日内交出所有涉案数据，为保公平审讯，要求批准林绍桐获得保释。余若薇又说，林绍桐有严重健康问题，免疫系统「近乎零」，而收押所卫生较差，若林感染病毒，「后果可以致命」。她续称，林因病自2020年起便经常出入医院打标靶针治疗和换血，当年放取逾六十天病假，以致涉案十七篇报道中的十五篇，林均因留医而没有负责审批工作；至于余下两篇，林在收到投诉后已实时作数据核实，决定不用下架。

区域法院法官郭伟健同意，现况明显与当事人无关，考虑其特别情况，批准林绍桐以合共10万元保释金担保，期间不得受访、发布或转载可被合理地视为危害国家安全的言论；不得组织、安排、参与或协调任何对抗中央或香港政府的活动；或参与被视为危害国全的组织之任何职位等。

裁决令被捕后即还柙至今逾十个月的被告林绍桐暂时获得自由，他步出法院羁留室后，登上私家车与妻子相拥。同样已还柙逾十个月的另一被告、前总编辑钟沛权则没有申请保释，继续还柙。钟的妻子、前《苹果日报》副社长陈沛敏因串谋煽动颠覆而同遭还柙。

案中三名被告分别是《立场新闻》所属公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、钟沛权及林绍桐，控罪指他们于2020年7月7日至翌年12月29日在香港串谋和与其他人串谋发布及/或复制煽动刊物。一旦罪名成立，可判囚两年及罚款5000港元。

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