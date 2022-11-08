香港特首：入境旅客须限制出入场所的「黄码」制度不会取消

香港/疫情

香港本月起有多项大型盛事在「特事特办」的情况下举行，但港府仍然坚持，香港开始重返国际舞台，但对取消入境人士家居医学监察的「黄码」制度的呼声，行政长官李家超明确表示，疫情仍未离开，而「红、黄码」是按风险管理的手段政策，不会取消。

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根据港府规定，进入食肆、公共场所或政府部门均须扫瞄政府的「安心出行」手机软件，而染疫人士的「安心出行」会出现「红码」，须接受强制隔离；至于海外人士入境后则会获发检疫令，系统会将其「疫苗通行证」二维码显示为「黄码」，当他们完成三天的医学监察时，「安心出行」会自动将其「黄码」转为「蓝码」，届时便可自由出入指定场所。

本月起一些大型活动经主办方申请后，海外参加者可直接获发「蓝码」，毋须医学监测，如本周开始的「法律周」海外讲者便是用这方法获得豁免；不过，一些参加大型活动的普通海外观众便没有这种优惠，于是出现有六万多人次入场的国际七人榄球赛有来自南美的游客因属「黄码」而不能入场观看首两日赛事，直到最后一天才可入场观赛。

不少立法会议员期望港府进一步放宽，《信报》今(8日)天的社许便以《香港复常仍嫌慢 「黄码」机制该取消》为题作出呼吁。

不过，李家超今早出席会议前回应记者提问时表示，新冠疫情每日宗数在4000至6000宗徘徊，过去数天更出现单日18宗死亡个案，显见疫情并未离开，因此要在风险可控下，容许社会有最大的活动空间，而「红、黄码」是有效的方法，不会取消。

他强调，港府会按数据调整措施，而针对大型、国际及经济活动，当局会制定针对性的防疫方案，例如昨天便公布了入境旅行团以可以「团进团出」方式访港。

所谓「团进团出」，是指相关旅行团虽是「黄码」，但可到指定观光地点和食肆的分隔区域用膳。旅游业议会主席徐王美伦相信，新安排实施后会吸引东南亚旅客来港，但由于仍有防疫措施，吸引力不会太大，期望当局尽快取消医学监察和出入场所限制。

另外，李家超又说，未有计划取消口罩令，因为现时仍有不同的病毒株出现，而不少专家亦指出，口罩十分有效，遑论冬季是流感与疫情容易肆虐的季节。

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