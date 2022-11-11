卡塔尔2022足球世界杯促和平

卡塔尔2022年世界杯足球赛

在国际足联（FIFA）参与周旋下，以色列和卡塔尔达成协议，为了足球迷可以到现场观赛，确保特拉维夫与多哈之间的飞机直航。

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据本台法广RFI法文网2022年11月11日周五的报导，在距离2022年11月20日第22届足球世界杯赛在多哈开幕还有一周之际，国际媒体纷纷关注到一则有助于世界和平的消息。

Foot / FIFA 2022 : un accord, tout juste signé par l’État hébreu, la FIFA et Doha, permettra de voyager directement entre Tel-Aviv et le petit émirat du Golfe. (illustration) AP - Hassan Ammar / RFI Image Archive

在国际足联（FIFA）的周旋下，尚未建立外交关系的卡塔尔和以色列达成一项协议，保证特拉维夫与多哈之间飞机直航。这一协议还预设了条款，为以色列旅行者提供协助。

以色列与卡塔尔达成协议准备用包机直航 -

本台法广RFI通讯员萨米（Sami Boukhelifa）发自耶路撒冷（Jérusalem）的消息说，以色列和卡塔尔，为了需要，实现有限期的关系正常化。利用在11月20日至12月18日间举行的第22届足球世界杯赛，首次在特拉维夫与多哈之间将建立飞机直航，由临时包机的方式展开。具体将由哪一家航空公司来执行，目前仍是未知数。但应该是一家拥有在卡塔尔降落权力的航空公司。

以色列将在卡塔尔为其球迷提供领事服务 -

以色列外交部表示，其公民在卡塔尔也将可能得到国家的协助，通过一个在赛事期间临时设立的联络办公室。以色列当局将可能为数以千计计划现场观赛的国民提供领事协助。

RFI Image Archive / FIFA - Coupe du monde 2022: des vols directs assureront la liaison entre Tel-Aviv et Doha Ici, un avion de Qatar Airways atterrissant à l'aéroport de Doha. (illustration). Reuters - Naseem Zeitoon / RFI Image Archive

国际足联（FIFA）则在一份声明中说，以色列和巴勒斯坦的球迷们，届时将有可能同机前往多哈。足球具有超越边境，团结民众的能力。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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