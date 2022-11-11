白宫：美中首脑将于下周一在印尼巴厘岛举行会晤

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美国白宫新闻发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）11月10日通过声明宣布，拜登总统将于11月14日在印度尼西亚巴厘岛与中国国家主席习近平举行会晤。

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白宫的声明称：“两位领导人将讨论如何努力保持和深化美国和中国之间的沟通渠道，负责任地管理竞争，并在我们的利益一致时共同努力，特别是在影响国际社会的跨国挑战上。两位领导人还将讨论一系列区域和全球问题”。据悉，这将是拜登就任美国总统以来两国首脑的首次面对面会晤。此前，他们已经进行了五次正式通话。

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，美国官员对这次在二十国集团（G20）印尼巴厘岛峰会场边举行的会谈并不抱有过高期望，而是希望美中领导人能“建立起”一种功能性的关系，不至于两国陷入冲突，甚至允许在应对气候变化和朝鲜问题等领域进行富有成效的合作。

美国政府的一名高级官员说：“我决不认为（通过）两位领导人坐下来，能够解决他们所有的分歧或问题，但我确实认为，我们相信这些步骤中的一些可能是对沿途重要的。”

报导指，美国官员希望两位领导人能就他们对美中这两个世界最大经济体之间关系的看法达成相互理解。这位官员说，会谈将是“深入的”和“实质性的”。该官员称：“主要目标之一实际上是在可能的情况下加深他们对彼此的优先事项和意图的理解，目的是减少误解和误认。”

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周四在白宫记者会向媒体表示：“拜登总统已将保持与习主席的沟通渠道畅通作为优先事项，以负责任地管理我们两国之间的竞争，他认为没有比美国和中国领导人之间的渠道更重要的了。”

沙利文称：“从拜登政府执政的第一天起，我们对中国的态度就遵循了同样的基本原则：投资于我们在国内的实力基础；将我们的努力与盟友和伙伴网络相结合；负责任地竞争，以捍卫和促进我们和那些志同道合的国家的利益。”

沙利文补充说：“拜登总统和习主席的会晤将是一个深入和实质性的机会，以更好地了解彼此的优先事项和意图，解决分歧，并确定我们可以合作的领域，因为合作解决共同的问题符合我们的利益，也因为这是世界对负责任大国的期望。”

沙利文在回答记者提问时提及，拜登“将能与习近平坐在同一个房间里，像往常一样与他直来直往，并预计习也将如此回应。然后他可以在此基础上对如何推进工作作出判断”。

沙利文称，“这就是为什么这次会议极为重要。在驾驭和管理这样一种重要的关系方面，这种领导人与领导人之间的沟通是无可替代的”。

据CNN报导，拜登将在会议期间提及美方对台湾、新疆人权状况和朝鲜等问题的关切，以及就双方应合作的诸如应对气候变化等跨国挑战交换意见。

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