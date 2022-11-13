美国民主党锁定国会参议院控制权 舒默：民主党人议程和成就的胜利

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据美联社当地时间周六报导，随着内华达州民主党籍联邦参议员科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）击败共和党竞争对手赢得连任后，民主党已经取得了国会参议院的50席，事实上取得参议院控制权。与此同时，下一届国会中众议院的归属仍不确定，因为共和党努力争取到了微弱的多数席位。

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科尔特斯·马斯托的连任成功，使民主党人获得了保住参议院控制权所需的50个席位。她的胜利反映了今年美国各地民主党人出乎媒体预测的选情。科尔特斯·马斯托在经济困难的内华达州寻求连任，该州的汽油价格是全美最高的，她被认为是参议院民主党人中议席最脆弱的候选人。报导指，这让那些相信她能被击败的共和党支持者更加沮丧。

美国国会参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）就这一结果通过推特表示：“民主党人将再次在参议院中拥有多数席位！”他称：“这次选举是民主党人、我们的议程和成就、以及美国和美国人民的胜利和辩护。”

随着内华达州的结果现已确定，佐治亚州是唯一一个两党仍在竞争参议院席位的州。民主党籍现任参议员沃诺克(Raphael Warnock)在12月6日的决选中面对共和党挑战者沃克(Herschel Walker)。阿拉斯加的参议院选举已经提前进行了排序选择投票，尽管该席位将继续由共和党人掌握。

若民主党最终赢得佐治亚州仍待出炉的联邦参议员席位，该党将首先达到51席，赢得参议院控制权；若共和党最终赢得该议席，双方将各占参议院50席，届时副总统哈里斯可在投票出现平票的情况下打破僵局，民主党仍能控制参议院。

舒默在推特上写道：“当MAGA（让美国再次伟大）共和党人挑起恐惧和分裂时。参议院民主党人正在谈论我们如何努力在对人们最重要的问题上取得成果。”

外界分析人士说，在众议院，共和党仍然有望赢得微弱的多数席位，但最终结果取决于截至周六还非常接近的选情，而且两党都在为可能几天后才知道的结果做准备。民主党人坚持认为有可能保持多数。

根据美联社的结果，共和党人目前正式拥有211个众议院席位，民主党人拥有202个。预计民主党将在另外几个席位上取得胜利，但他们能够守住众议院多数席位所需的218个席位的可能性似乎很小。

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