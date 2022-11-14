佩洛西：拜登应在2024年大选中争取连任

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美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）11月13日在受访时表示，她认为拜登应在2024年的总统大选中争取连任，称他是“我们国家的一位伟大总统”，为美国人“取得了如此多的成就”。

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佩洛西周日在做客美国广播公司（ABC）的一档访谈节目时发表了上述评论。佩洛西称赞拜登说：“他做了这么多伟大的事情；他把钱放入人们的口袋里，把疫苗进入他们的胳膊里，把孩子们带回学校，把人们带回工作岗位，这只是开始（说说）。”

尽管美国中期选举的最终结果尚未出炉，但民主党人锁定了对参议院的控制，共和党人或许将夺得对众议院的控制权，选前媒体预测的两院“红色浪潮”也并未出现。这些胜利可能会给拜登2024年的机会带来助力，并可能有损前总统特朗普在2024年成功卷土重来的机会。据悉，特朗普将于下周二宣布参加这次大选。

佩洛西周日表示，拜登一直致力于在国会通过巨型法案，并列举了历史性的气候和卫生保健立法《2022年通胀削减法案》等案例。值得一提的是，佩洛西还在周日的美国有线电视新闻网（CNN）的《国情咨文》节目中指出，民主党内有声音呼吁她在下届国会中再次竞选党的领导职务。不过，她强调是否再次竞选众议院民主党领袖的决定取决于她的家人和民主党同事。

当被主持人问及她是否会参加月底的民主党领袖选举时，佩洛西说：“当然了。好吧，你知道我没有要求任何人；人们正在（为我）进行拉票，这是一件美好的事情”。她补充说：“而且我没有要求任何人做任何事情。我的（党团）成员正在要求我考虑这样做。但是，还是那句话，我们还是要（先）通过（中期）选举。”

佩洛西说：“任何竞选的决定都是关于家庭的，也是关于我的同事的，我们想做的是以一种非常团结的方式前进，因为我们要为眼前的国会做准备”。她补充说：“尽管如此，这事关重大，因为我们将参加一个总统选举。因此，我的决定将再次植根于我的家人和我的党团的愿望。但在我们看到这一切的结果之前，这一切都不会得到过多的考虑。而且有各种各样的方式来施加影响。”

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