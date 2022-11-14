反修例歌当中国国歌播放 亚洲七榄指人为错误 港府抗议

香港/政治

亚洲七人榄球系列赛第二站决赛昨（13日）在南韩仁川举行，但在比赛开始前的播放国歌环节，大会竟把2019年反对修例运动期间流行的《愿荣光归香港》当作中国国歌播放，引起港府抗议和不满。主办赛事的亚洲榄球总会指出，事件由当地主办机构一名初级人员的人为错误所致；但网上评论员黄世泽认为，以韩国的抗争历史来看，相信这是民间人士刻意展现对中国不满和支持港人的表现。

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事件引发热议，不少网民鼓掌欢呼，又赞扬韩国民众，甚至有球迷认为，港队反败为胜亦是因为播了《荣光》，该网民留言：「播啱国歌相当重要，所以赢左」。不过，建制派则对事件大加挞伐。当中，立法会议员何君尧指责球员当时毫无反应，让国家蒙羞，要求香港榄球队解散；而类似英国内阁的香港行政会议，其成员汤家骅亦在社交平台发文，指事件肯定不是无心之失，涉事者可能已干犯煽动罪、《港区国安法》中的分裂国家或勾结外国势力罪，或串谋违反《国歌条例》，他又说，很难相信事件不涉及在港人士协助或策划，港府必须细查。

从直播片段所见，香港队手搭肩静听国歌时，现场响起《愿荣光归香港》，香港代表队的华洋球员都面面相觑，没有像平常般跟唱，但亦没有抗议或离场，只是静待歌曲播放完毕。比赛其后如常举行，结果港队反败为胜，而大会亦在此时于场馆内公开致歉，并在颁奖礼上播放正确的中国国歌，而港队球员亦有开口跟唱。

港府其后于今日凌晨2时半左右发表声明，指主办机构在决赛中把一首与「二○一九年『黑暴』浪潮和『港独』示威有密切关连的歌曲，当为中国国歌播放，特区政府表示抗议和强烈不满。」发言人续称，已以书面要求香港榄球总会严正处理事件，展开全面深入调查及提交详细报告。

根据香港榄总的初步资料，亚洲榄总确认，香港代表队教练向他们提交的国歌录音正确无误，事件是「由当地主办机构一名初级人员的人为错误」所致。主办机构获香港榄球队通知有误时，已致歉并更正。

港府已责成香港榄球总会确保月底在杜拜举行的赛事，不会发生同类事件。

在月初的国际榄球赛于主场败北的香港港队，在亚洲七榄第一站胜出后，于第二站的仁川硬撼东道主韩国，上半场一度以5：17落后，最后以19：12反胜，将于本月26及27日赴阿联酋出战压轴一站赛事。

在错播国歌事件后，网上评论员黄世泽指出，南韩人民从与军警抗争的经历一路走来，对港人在反修例运动中的经历深有体会，这次的错播国歌事件，应是民间人士刻意为之，并有「被辞职」的打算。

翻查资料，2019年12月上旬，多个南韩民间团体因不满当局在反修例运动开始半年内的表现而来港，以便亲身视察国际人权日游行，以及与香港的民间团体、工会及议员交流，凝聚亚洲各国的抗争力量。南韩团体当时曾要求港府停止使用暴力，并成立独立调查委员会，不要与民为敌。当年来港的团体包括南韩最大的人权联盟组织「参与连带」（People's Solidarity for Participatory Democracy，简称PSPD）、Dasan人权中心及南韩全国基督教青年会会议（NCYK）。

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