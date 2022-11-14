沙利文：拜登将明确表示美国准备与中国激烈竞争，但不寻求冲突或对抗

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美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）11月13日在前往印度尼西亚巴厘岛参加二十国集团（G20）峰会的路上向媒体表示，拜登总统在与中国国家主席习近平会晤时将明确表示，美国准备与中国进行“激烈的竞争”（stiff competition），但不寻求冲突，不寻求对抗；希望确保两国负责任地管理双边关系。

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白宫此前表示，美中首脑将于14日在印尼巴厘岛会面，讨论如何保持沟通，负责任地管理竞争，并在双方利益一致的领域展开合作。这将是拜登担任总统后与习近平的首次面对面会晤。沙利文周日在乘坐总统专机前往巴厘岛的路上参加了媒体见面会，并就刚刚结束的东盟系列会议和拜登接下来在二十国集团峰会上的议程加以介绍。

沙利文说：“（拜登）总统今天参加了东亚峰会，并有机会发表讲话，他在讲话中涵盖了安全、经济、人道主义和其他印太地区议程上的所有问题。而且，会场内对美国中期选举的结果存在很大的兴趣。不同的领导人对今天早上爆出的消息发表了很多评论，看起来参议院的结果结束了，最终将由民主党人控制。”

沙利文说：“因此，看到来自这些不同国家的所有领导人，包括来自本身不是民主国家的领导人，非常密切地关注美国政治，甚至是他们都相当熟悉的州级竞选，这很有意思。今天的另一件事是，总统有机会主持与日本首相和韩国总统的三边会议。在那次会议之后，他们发表了一份联合声明，其广度和涉及的问题范围确实是前所未有的。”

沙利文表示：“显然，朝鲜问题是三位领导人坐下来时的首要考虑因素，但声明还讨论了台湾海峡的和平与稳定，加深经济和技术合作的必要性，以及印太地区的一系列其他优先事项。这显示了在拜登总统的领导下，（美日韩）三边合作真正深化的程度。”

沙利文说：“这对他（拜登）来说也是一个机会，在与两位领导人的双边会谈中，他能够就明天与习主席的会谈进行磋商，并向他们解释他打算在巴厘岛做什么，并确保他与最亲密的盟友进行良好的协调。这也适用于他与（澳大利亚的）阿尔巴尼斯总理举行的会议，他能够在明天的会晤之前与澳大利亚总理协调。”

沙利文说：“总的来说，就在柬埔寨停留而言，绝对清楚的是，存在一个巨大的要求美国参与的信号，东盟已将美国-东盟关系提升到最高水平，成为全面战略伙伴关系，就是证明”。他补充说：“而且，东盟的许多不同领导人寻求美国在一系列领域的参与。私下里，领导人们向总统表示，美国继续走拜登总统为美国外交政策指明的道路是非常重要的，这就是深化和提升美国在世界这一重要地区的参与。”

沙利文说：“因此，我们对进入巴厘岛参加二十国集团会议以及与中国国家主席习近平的双边会晤所进行的协调和奠定的基础感到非常满意。在与习主席会晤之前，拜登总统将与印度尼西亚总统佐科·维多多进行双边会谈，并将有机会祝贺维多多总统在今年主办二十国集团所做的工作，同时也将谈论美国-印度尼西亚双边伙伴关系中的所有问题。”

沙利文说：“就与习主席的会晤而言，显然我会让拜登总统在那次会晤后用他自己的话来谈论这个问题，所以我不会做太多的事情来抢在他前面（发言）。我也想确保他有机会与习主席交谈，然后我们有记录地详细地谈论这些问题。因此，你们会明白，对于我可以提前描述事情的程度，会有一定的限制。”

沙利文说：“但我只想说，拜登总统今天在东亚峰会会议上清楚地表明了他的意图，那就是在明天的会晤中明确表示，美国准备与中国进行激烈的竞争，但不寻求冲突，不寻求对抗。希望确保我们负责任地管理这种竞争，所有国家，包括美国和中国，应该按照一套既定的、商定的规则运作，包括关于航行自由、关于公平的经济竞争环境，以及关于避免使用恐吓或胁迫或侵略。”

沙利文说：“因此，他（拜登）将在传达所有这些信息的同时，真诚地愿意在美国和中国利益交汇的领域以及符合更广泛公共利益的领域进行合作，无论是气候变化、公共卫生还是其他问题。因此，他将有机会坐下来，完全直截了当地表达，并听到习主席完全直截了当地回应，并试图在这次会议上达成更好的理解，找到负责任地处理这一关系和美国与中国之间竞争的方法，并在这次会议上提出两国和两位领导人及其团队可以就实质性问题进行合作的领域。”

沙利文称，预计美中首脑会谈将持续“几个小时”。据路透社报导，拜登在抵达巴厘岛后重申，美国准备与中国“激烈竞争”，同时“确保竞争不会转向冲突”。

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