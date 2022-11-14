香港地铁因隧道装置致列车脱轨及车门脱离 一年内两次罕见意外

香港/社会

在国际上享有声誉的香港地下铁路，一年内两次出现隧道装置问题而导致车门脱落意外，而脱落的车门有两道，情况较上次更严重，而列车服务部分路段亦因而受影响约15小时，至今晨头班车才恢复正常，成为地铁服务因事故受影响最长时间。事故中，车上750名乘客分两个方向疏散，有三名女乘客感到不适和受轻伤。

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事发在昨(13日)晨9时半，一列往中环方向的列车，驶入位处九龙旺区的油麻地站月台时，车长听到声响，于是停车，而当时已有两卡车厢驶进月台。车长发现有两道车门共四块门板移位，于是启动紧急程序疏散乘客，荃湾线茘景站至佐敦站的列车服务因而暂停，及至昨晚深夜和今日凌晨收车时仍未修复，但港铁相信，可赶及今早开车时恢复列车服务。其间，运输当局加强地面交通服务，应付市民出行需要。

香港铁路车务总监李家润今早在列车服务恢复正常后表示，初步相信是隧道轨旁一个金属护栏组件移位，与列车碰撞，导致列车偏离路轨。洗铁已检查市区线全数三十多个同类护栏组件，均告安全。

这是港铁不足一年内两度发生列车车门飞脱事件，上一次事故在去年12月2日下午下班高峰时段发生，港岛线一列西行列车驶至铜锣湾站时车门脱落，导致该线部分列车服务暂停近三小时，无人受伤。港铁的调查报告指，肇因是该处一个大型广告牌活门面板怀疑因没有完全锁紧而向外倾，列车驶经时与车门碰撞，导致车门脱落。港铁事后已将全线8块同款设计的广告牌永久移除，其余300块使用活门的广告牌则加装遥距监察感应设备以确保锁紧，并会加强维修轨道旁广告牌的督导及培训工作。

港铁罚款事故去年增一倍评论指老化致事故丛生

港铁指出，涉事列车为第一代英国制列车，于1995年投入服务」，2020年9月完成大修，分别于今年10月中、11月初完成预防维修及列车功能检查等。但曾是九铁董事的立法会议员田北辰表示，港铁自2015年起陆续为七条铁路线更换新的信号系统，以加密列车班次，但在2019年初荃湾线测试新信号系统发生两列空载列车相撞严重事故后，更换系统计划延误四年，其他市区线亦因而延迟更换新信号系统，但这些列车的车卡已使用接近40年，可能已老化及出现金属疲劳，建议港铁不要再等待新系统，先改用新车卡。

地铁老化是不少人认为地铁近期事故多发的原因之一，这可从港府按港铁事故造成服务延误时间来计算罚款的机制得见。翻查纪录，港铁去年录得16宗严重延误事故，共须罚款1900万港元；事故宗数较前年增加一倍，该年的罚款额为1500万元。不过，地铁被罚款最多的，是发生反修例运动的2019年，当年有10宗延误31分钟或以上的事故，须罚款8650万，是引入机制以来罚款最多的一年。

根据机制，延误服务31分钟至1小时，港铁须罚款100万元，之后每延误多一小时便多罚100万或200万元，超过4小时则每小时罚250元，以此推算，港铁今次可能至少被罚375万元。

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