香港大幅调低GDP至负3.2% 财政司长对前景不乐观 不排除动用财政储备

香港/经济

受疫情和防疫措施打击，香港政府进一步调低全年经济增长预测至负3.2%，而财政司司长陈茂波亦表明，对香港经济前景不乐观，在利得税及印花税收入减少的情况下，赤字过千亿是在所难免，港府在经济环境差时会采取逆周期措施，可以动用相当于14个月政府开支的8000亿港元(下同)的财政储备解困。

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港府上周五(11日)公布本年第三季的修订经济数据，维持日前的临时数据，即经济收缩扩大至4.5%；而反映通胀的基本综合消费物价指数亦在第三季略升至1.8%；统计局称，考虑到今年首三季的实际数字，以及短期前景欠佳，会把今年全年实质本地生产总值增长预测第二度大幅调低至负3.2%。有关调整，接近市场估计的上限。

港府2月公布财政预算案时，全年GDP预测为增长2%至3.5%；8月覆检时已下调为负0.5%至0.5%；今次是第二度下调。而因应市场情况，私营机构分析员近日的最新经济增长预测介乎负1.1%至负3.7%，平均约为负2.8%。

财政司司长陈茂波昨(13日)早出席商业电台节目时直言，今年经济前景不乐观，市道不好会令公司利得税萎缩，股市、楼市相对淡静亦令印花税和卖地收入减少，所以「今年赤字会高，一千多亿元在所难免。」他在年初公布的预算案中估计，今年的财赤为563亿元，意味今年的财赤会较预测至少多一倍。

他续称，第三季经济表现较预期差，对今年的经济发展不感乐观，但亦毋须悲观，他安抚说，香港财政储备仍然充足，有需要时会动用来稳经济：「如果经济环境差时，作为政府，我们需要采取逆周期措施稳住，这也是必要的。8000亿元储备也不是小数目，再加上积蓄储备都是积谷防饥，环境不好时拿出来用，特别是这段时间我们见到市民压力很大，所以撑住经济、保就业，大家也心安一点。」

他昨日下午已离港，以中国团员身分出席于印度尼西亚巴里举行的G20会议，表明当经济面对挑战时，司长级官员须多到外地宣传香港。

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