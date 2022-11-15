日中首脑17日在曼谷举行面对面会谈

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日本内阁官房长官松野博一日本时间14日在记者会上表示，正在东南亚访问的日本首相岸田文雄将于17日出席在泰国曼谷举行的亚太经合组织（APEC）首脑峰议。在会议期间他将与中国国家主席习近平会面，日中首脑会谈时隔三年再次举行。

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松野博一在谈及这次会谈时指出：“在要求中方采取负责任的行动的同时，针对日中间的各种悬案进行切实的对话，并在共通的课题上展开合作，通过日中双方的努力，建立建设性、稳定的日中关系。”“通着这次会谈，希望朝着这一方向，推动双方的对话”。

自 2019 年 12 月，日本前首相安倍晋三与习近平主席会谈以来，时隔约3年日本和中国领导人之间再次面对面会谈。

岸田首相13日在柬埔寨举行的东亚首脑峰上点名批评中国，指出“在东海，中国侵犯日本主权的活动正在持续和加剧”。

日本自民党干事长茂木敏充15日在记者会上，针对定于17日举行的日中首脑会谈表示：“我们期待在这次会谈中，坚持我们应该坚持的，要求中方采取负责任的行动，同时努力建构建设性和稳定的日中关系。”

岸田首相从12日起开始为期8天的东南亚访问，目前正在印尼访问，并从15日起出席G20首脑峰会。

习近平主席原定2020年4月以国宾身份访问日本，但因新冠肺炎疫情蔓延而推迟，未能实现。

岸田首相于去年10月就任首相时在与习近平的电话会谈中说：“我们必须共同构建建设性的稳定关系。”他表达了发展两国关系的意愿。

然而，在钓鱼岛周边海域，中国政府船只多次进入日本认为是“领海”的海域，并于今年8月举行了针对美国众议院议长南希·佩洛西访台的军事演习，弹道导弹落入日本专属经济区（EEZ）内，日中关系一直非常严峻。

在这种情况下，日本政府继续与中方进行工作层面的对话，认识到在关系困难时更有必要进行沟通。

鉴于今年9月岸田首相与习主席在日中邦交正常化50周年之际互致贺电，日本一直在寻找岸田首相与习近平主席首次面对面交流的机会。

预计岸田首相在本次首脑会谈中将传达日本的立场，即坚持日本应该坚持的主张，要求中国履行大国责任，在日中能够合作的领域开展合作”，以建立建设性和稳定的日中关系。

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