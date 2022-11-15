港大专生5年前发文称炸解放军营　裁煽惑罪成囚4.5年

香港

香港一名时年大专生五年前在网上讨论区发帖文，指「不排除制作硝酸甘油炸药轰炸解放军军营」，并详细列出制作有关炸药的材料、成分和步骤，法庭据此裁定他有意图令人跟随帖文制作炸药，裁定他「煽惑他人制造爆炸品」罪名成立，但因控方延误提控时间，判他入狱四年半。

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案发时22岁的被告陈振铭，被控于2017年11月17日在香港非法煽惑其他身分不详人士制造爆炸品硝酸甘油。根据案情，被告自2014年起在网上的高登论坛以账户「天地辰筭反耶」发帖，案发当晚8时许发布涉案帖文，遭人报警，警方发现，被告曾发布及回复19则帖文，均具辱骂性质，显示他持反政府立场、有鼓吹暴力意图，当局于2018年5月3日早上拘捕被告。不过，控方再事隔三年才将他起诉。区域法院暂委法官郑纪航今年9月裁定他罪名成立，押后至昨(14日)午判刑以等待心理专家报告。

郑纪航昨日判刑时引述爆炸处理科报告称，被告煽惑他人制作8至14克的硝酸甘油炸药，其威力在1米范围内足以致命，在近距离亦可炸断手脚，杀伤力比TATP及手榴弹更强。

郑官续称，被告犯案目标清楚指向解放军军营，令案情进一步恶化，但考虑到案件在「反修例」风波前发生，但被不必要地延误至2021年才提控，加上被告年轻等减刑因素，以5年为量刑起点，判令被告入狱4年半；另外，因应心理报告指被告患自大型妄想症，法官虽不接受以此作为减刑因素，但就指令惩教署在有需要时向被告提供心理辅导或治疗。

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