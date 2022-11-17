佩洛西宣布将不寻求连任美国会众议院民主党领袖

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美国共和党已经在中期选举中率先拿到218个众议院席位，取得美国国会众议院的控制权。现任众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）11月17日宣布，她不会寻求连任在下届国会中众议院民主党领袖。此举为众议院民主党领导层的重大变动创造了条件，并标志着华盛顿一个时代的结束。

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佩洛西周四在美国众议院的一次激昂的演讲中宣布，在领导民主党人近20年后，在其丈夫保罗上个月在旧金山的家中遭到残酷袭击后，她将退居二线。

现年82岁的佩洛西是美国历史上首位女国会议长。佩洛西在讲话中表示，当新一届国会在明年1月召开时，她将继续作为来自旧金山的联邦议员留在国会，她已经担任这个职位35年了。佩洛西说：“现在我们必须大胆地走向未来”。

佩洛西谈道：“我不会在下届国会中寻求连任民主党领袖职务，对我来说，由新一代来领导我深深敬重的民主党党团的时刻已经到来”。她的讲话结束后获得了众议院内起立鼓掌，议员们一个个上前向她表示拥抱和祝福。

佩洛西在讲话中回顾了她的职业生涯，从年幼时与前国会议员和市长的父亲第一次看到国会大厦，到在三位美国总统任内担任议长并做“人民的工作”。

佩洛西说：“每一天我都在为美国民主的宏伟奇迹而努力。”当佩洛西周四中午抵达众议院时，民主党人为她欢呼。在短时间内，议员们挤满了众议院，至少在民主党方面是如此，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）也加入了进来。议长席上坐满了佩洛西的工作人员和客人。一些共和党人，包括一些新当选的议员，也出席了她的讲话。

美国总统拜登周四在推特上写道：“当我想到南希·佩洛西时，我想到的是尊严。历史会将她记录为历史上最重要的众议院议长——无论前后，她始终为人民服务。美国对她的服务、爱国主义和尊严欠下了感激之情。”

就中期选举结果，佩洛西周三通过声明表示：“今年，众议院民主党人以出色的表现打破了人们的期望：以勇气、乐观和决心参加竞选。在下一届国会中，众议院民主党人将继续在支持拜登总统的议程方面发挥主导作用——对微小的共和党多数来说，具有强大的影响力。”

佩洛西说：“众议院民主党人很高兴有这么多出色的新成员和回归的成员，他们将以其活力、多样性和爱国主义为我们的党团注入活力。我们向即将离任的议员致敬，他们在医疗保健、气候行动、基础设施、枪支暴力、退伍军人等方面取得了里程碑式的进展，这些进展永远不会被削弱。”

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