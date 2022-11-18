美司法部长任命特别检察官负责与特朗普相关的两项调查

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美国司法部长加兰（General Merrick）11月18日出席记者会宣布，他已任命前联邦检察官和海牙的科索沃专家分庭专家检察官史密斯（Jack Smith）担任特别检察官，以监管两项正在进行的刑事调查，涉及前总统特朗普在卸任后对机密文件的处理和2020年大选后权力交接的情况。

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加兰的声明是在特朗普宣布他将在2024年再次竞选总统三天后作出的。加兰在周五美国司法部的新闻发布会上表示：“我今天在此宣布任命一名特别检察官，负责两项正在进行的刑事调查，这两项调查受到公众的极大关注。第一项，如哥伦比亚特区的法庭文件所述，是调查是否有任何个人或实体非法干涉2020年总统选举后的权力移交或2021年1月6日或前后举行的选举人团投票的认证。”

加兰补充说：“第二项是正在进行的涉及机密文件和其他总统记录的调查，以及可能的对该调查的阻挠，在佛罗里达州南部地区的一个未决事项的法庭文件中提到并描述了这些问题。”他并提到：“司法部早就认识到，在某些特殊情况下，任命一名特别检察官来独立管理调查和起诉是符合公众利益的。”

加兰说：“根据最近的事态发展，包括前总统宣布他是下届选举的总统候选人，以及现任总统表示也打算成为候选人，我得出结论，任命一名特别检察官符合公众利益。”他补充说：“这样的任命强调了司法部在特别敏感问题上对独立性和问责制的承诺。它还使检察官和代理人能够迅速继续他们的工作，并无可争议地只在事实和法律的指导下作出决定。”

加兰说：“特别检察官将进行我刚才提到的第一项调查的部分内容：调查是否有任何个人或实体非法干涉2020年总统选举后的权力移交或1月6日或前后举行的选举人团投票的认证。”他指出：“特别检察官还将进行涉及机密文件和其他总统记录的调查，以及对该调查可能的阻挠。”

加兰说：“今天，我签署了一项命令，任命杰克·史密斯担任特别检察官。该命令授权他继续对我刚才描述的两个事项进行持续调查，并起诉这些调查可能产生的任何联邦罪行。”

据路透社报导，史密斯是一名政治独立人士，目前是海牙的科索沃专家分庭专家检察官，负责起诉科索沃的战争罪行。他曾负责监督美国司法部的公共廉政部门，并在田纳西州、纽约州担任联邦检察官。加兰表示，史密斯将“立即”开始他作为特别检察官的工作。

史密斯通过美国司法部发表声明称：“我打算按照司法部的最佳传统，独立开展指定的调查，以及可能由此产生的任何起诉。在我的监督下，调查的步伐不会暂停或停顿。我将行使独立的判断力，并将迅速和彻底地推进调查，以达到事实和法律规定的任何结果。”

据《纽约时报》报导，史密斯在离开他目前作为海牙的专家检察官职位后，将担任美国司法部特别检察官角色。他将在荷兰停留一段时间，以便从最近的自行车事故中恢复过来。

据悉，这是美国司法部自2017年以来任命的第三个处理政治敏感案件的特别检察官。此类检察官通常具有高度的独立性，以避免潜在的利益冲突。

美国联邦调查局（FBI）前局长穆勒（Robert Mueller）于2017年被任命为负责对特朗普2016年总统竞选及其与俄罗斯接触的联邦调查。2019年，达勒姆（John Durham）被任命为特别检察官，以调查FBI对特朗普2016年竞选活动调查的起源。

一位官员在匿名的情况下说，白宫没有参与这一决定。拜登在周五唯一一次公开露面时，没有回应记者们关于这项任命的多个喊话问题。

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