马斯克称特朗普将被允许重返推特：“人民已经发话了”

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社交媒体平台推特首席执行官（CEO）马斯克周五在其个人账户上投放了一个24小时的在线调查，询问网民是否同意让美国前总统特朗普重回推特平台。马斯克在周六的一条推文中写道：“人民已经发话了”。他补充说，特朗普将被允许重返推特。

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在马斯克进行的这项在线调查中，根据结果显示，有51.8%的人同意让特朗普重返推特，有48.2%的人对此表示反对。马斯克称，“有1.34亿人看到了这项投票”。根据这条推文的统计数字显示，共有逾1508万次点击参与投票。

就允许特朗普重返推特的决定，马斯克用拉丁语短语写道：“民之声，神之声（Vox Populi, Vox Dei）”。在2021年1月6日美国国会山骚乱事件发生后，推特在其联合创始人兼时任CEO多尔西（Jack Dorsey）的领导下“永久封禁”了特朗普的推特账号。

据《华盛顿邮报》报导，特朗普周六在线上参加活动时谈到了马斯克发起的民意调查和他的推特账户主题。特朗普对重返推特平台的前景反应冷淡，重申了之前的言论，即他宁愿将注意力集中在他的克隆网站“Truth Social”上。

特朗普在谈到重返推特时说：“我看不出有什么理由，对于很多人来说Truth Social已经取代了（推特）的位置，我不认为他们会回到推特上”。虽然特朗普借机宣传自己的社交媒体平台，但他说自己很欣赏这次投票，并欢迎马斯克对推特的收购。

特朗普说，他喜欢马斯克对推特的收购，并一直欣赏马斯克。特朗普谈道：“（虽然）他（马斯克）是个人物，但我倾向于喜欢人物。”

最新消息显示，特朗普的推特账号已经得到恢复。

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