日本首相岸田文雄计划明年1月赴美访问

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄拟于明年1月访问美国首都华盛顿并与拜登总统举行会谈，双方官员已就此展开协调。目前正以1月7日至9日为大致方案进行探讨。据了解，岸田文雄有意结合将于12月公布的日本外交和安全政策长期指针《国家安全保障战略》等3份文件，向美方传达强化防卫力的具体措施和增加防务费用的方针，推动深化日美同盟。

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据悉，岸田文雄还拟于明年1月中旬出席在瑞士举行的国际会议。着眼于5月在广岛举行的七国集团（G7）峰会，也正在协调访问欧洲的七国集团成员国。多名日本政府相关人士周四向共同社透露了该消息。

这将是岸田文雄去年10月就任首相后首次访问华盛顿。目的是在日本加强防卫力的方针估计会受到中国和朝鲜反对的情况下，彰显日美合作。鉴于首脑会谈，还计划于明年1月中旬在华盛顿举行日美外长、防长参加的“安全保障磋商委员会（2+2）”会议。

报导称，岸田文雄将在与拜登的会谈中磋商对华战略。双方将就不允许在包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）在内的东海等凭借实力单方面改变现状达成共识。此外，日美首脑预计将就应对朝鲜发射的洲际弹道导弹，落入日本专属经济区（EEZ）等平壤的核导计划展开合作。

值得一提的是，此前提出“无核武世界”的岸田文雄欲在明年的七国集团广岛峰会上，就核裁军与核不扩散问题取得进展。他还可能为峰会取得成功向拜登寻求合作。

报导指，岸田文雄计划在访美后访问瑞士。目前正协调在世界经济论坛年会（达沃斯论坛）上以其本人提出的“新资本主义”等为主题发表演讲。

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