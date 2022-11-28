哈梅内伊外甥女因支持抗议被捕

抗议活动

11月27日，伊朗最高领导人哈梅内伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani）因支持国内发生的抗议活动被捕。在这之前，她录制视频发声，谴责哈梅内伊领导的德黑兰政府是一个迫害未成年人的残酷政权。

广告 继续浏览后续

身为一名工程师的莫拉德哈尼曾在伊朗入狱。她已过世的父亲是伊朗知名的反对派人物，母亲是哈梅内伊唯一的妹妹巴德利（Badri Khamenei）。作为知名的活动家，她在1980年代与家人闹翻，并一度在战争高峰期逃到了伊拉克。

莫拉德哈尼在网络视频中呼吁外国政府切断与德黑兰政权的所有联系，并认为国际社会对伊朗的关注不够，制裁力度微弱。

她表示，“寻求自由的人应该站在一起，告诉你们的政府，停止支持这个迫害未成年人的政权。”她并控诉说，德黑兰当局只是在滥用武力来维持权力，不忠于任何法律与规则。

上个星期，莫拉德哈尼在接到传票后前往检察官办公室，随后被捕。莫拉德哈尼的哥哥默罕默德指出，关于抗议德黑兰政府的视频是提前录制好的，在26日正式发佈在网上。

近期以来，伊朗逮捕了多名知名异议人士。27日，伊朗司法部门将一名支持伊朗抗议活动的38 岁説唱歌手萨利希（Toomaj Salehi）冠以重罪指控，这让他可能面临极刑。当局还逮捕了一名伊朗国足的知名球员，原因是他支持国内的抗议活动。

根据人权组织的说法，截至27日，伊朗全国的骚乱持续了两个多月，有450名抗议者丧生，其中包括63名未成年人，另有60名安全部队成员丧生，1.8万名抗议者被拘留。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅