俄罗斯石油:欧洲执行海上禁运

俄乌战争 / 欧盟制裁

欧洲开始对俄罗斯出口石油执行海上禁运措施。有专家在接受本台法广（RFI）记者采访时认为，这会有冲击，但不会造成全球原油市场大动荡。欧盟国家现已达成一致，把俄罗斯原油价格限制在每桶60美元。克里姆林宫表示，莫斯科拒绝这种限制。

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综合本台法广（RFI）法文网周一（2022年12月05日）的多则报道，欧洲从当天起开始对俄罗斯出口的石油执行海洋禁运措施。这一针对俄罗斯进攻乌克兰的制裁措施，旨在截断莫斯科的主要收入来源。就此，有部分分析人士担心，那将会造成全球石油市场的不稳定。另有学者不完全支持这样的观点。

- 专家分析欧洲限制俄罗斯原油出口 -

总部位于北非国家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的[新南方政策中心]（Policy Center for the New South）的一名碳氢能源问题专家Francis Perrin在接受本台法广（RFI）经济组记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj ）的采访时分析认为，这不会颠覆全球石油市场，但会带来冲击。他说，当然，那将会有冲击。采取禁运，这种如此严厉的措施，针对一个像俄罗斯这样，如此重要的产油国。

RFI Image Archive / Un plafond à 60 dollars le baril entrera bientôt en vigueur sur les exportations maritimes de pétrole russe. (illustration) Getty Images - U.S. Coast Guard / RFI Image Archive

- 莫斯科拒绝对俄罗斯石油设立上限 -

本台法广（RFI）在莫斯科的通讯员朱利安（Julian Colling）周一也发回消息说，鉴于欧盟国家现已达成协议，即将开始实施把俄罗斯原油的价格限制在每桶60美元的措施。就此，克里姆林宫的发言人宣布，俄罗斯已经做好了应对这一上限的准备。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitri Peskov）说，莫斯科拒绝这种限制。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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