俄乌战争 / 欧盟制裁

俄罗斯石油:欧洲执行海上禁运

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RFI Image Archive / La Russie est soumise à un embargo des Européens sur ses exportations de brut par la mer à compter de ce 5 décembre 2022. Sur cette photo, les militants de l'organisation environnementale Greenpeace peignent les mots «Le pétrole alimente la guerre» sur la coque d'un navire transportant du pétrole russe près de l'île allemande de Fehmarn, en Allemagne, le mercredi 23 mars 2022. (illustration)
RFI Image Archive / La Russie est soumise à un embargo des Européens sur ses exportations de brut par la mer à compter de ce 5 décembre 2022. Sur cette photo, les militants de l'organisation environnementale Greenpeace peignent les mots «Le pétrole alimente la guerre» sur la coque d'un navire transportant du pétrole russe près de l'île allemande de Fehmarn, en Allemagne, le mercredi 23 mars 2022. (illustration) © AP - Frank Molter / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分钟

欧洲开始对俄罗斯出口石油执行海上禁运措施。有专家在接受本台法广（RFI）记者采访时认为，这会有冲击，但不会造成全球原油市场大动荡。欧盟国家现已达成一致，把俄罗斯原油价格限制在每桶60美元。克里姆林宫表示，莫斯科拒绝这种限制。

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综合本台法广（RFI）法文网周一（2022年12月05日）的多则报道，欧洲从当天起开始对俄罗斯出口的石油执行海洋禁运措施。这一针对俄罗斯进攻乌克兰的制裁措施，旨在截断莫斯科的主要收入来源。就此，有部分分析人士担心，那将会造成全球石油市场的不稳定。另有学者不完全支持这样的观点。

- 专家分析欧洲限制俄罗斯原油出口 -

总部位于北非国家摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的[新南方政策中心]（Policy Center for the New South）的一名碳氢能源问题专家Francis Perrin在接受本台法广（RFI）经济组记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj ）的采访时分析认为，这不会颠覆全球石油市场，但会带来冲击。他说，当然，那将会有冲击。采取禁运，这种如此严厉的措施，针对一个像俄罗斯这样，如此重要的产油国。

Image RFI - Getty - Images- Pétrole
RFI Image Archive / Un plafond à 60 dollars le baril entrera bientôt en vigueur sur les exportations maritimes de pétrole russe. (illustration) Getty Images - U.S. Coast Guard / RFI Image Archive

- 莫斯科拒绝对俄罗斯石油设立上限 -

本台法广（RFI）在莫斯科的通讯员朱利安（Julian Colling）周一也发回消息说，鉴于欧盟国家现已达成协议，即将开始实施把俄罗斯原油的价格限制在每桶60美元的措施。就此，克里姆林宫的发言人宣布，俄罗斯已经做好了应对这一上限的准备。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫（Dmitri Peskov）说，莫斯科拒绝这种限制。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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