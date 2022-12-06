日本决定将防卫费增加至目前的1.5倍

日本/政治

日本首相岸田文雄5日已指示防卫大臣滨田靖一等人，将未来5年的防卫预算总额大幅增加至约43万亿日元。

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政府计划自2023年财年起的5年内，将约43万亿日元的国防预算总额纳入《防卫力量整备计划》，该计划设定了防卫装备品等经费金额。较目前的《中期防卫力量整量备计划》（2019～2023年度）的约27.47万亿日元大幅增至逾1.5倍。不仅是2023～2027年度，而且2027年度以后也将“稳定维持防卫力量”。

岸田日本时间11月5日夜，把财务大臣铃木俊一、防卫大臣滨田靖一招至官邸，做出了指示。

防卫大臣滨田在与岸田首相会见后说：“我们相信能够大幅加强防卫能力，并使防卫省和自卫队能够适当地履行自己的职责。”

岸田总理指示铃木财务大臣在年末对增加防卫费的财源做出综合决定，包括支出改革、盈余资金、非税收入的使用和税收措施等方面的问题。铃木就有关财源的协调工作向媒体表示：“将在与执政党仔细磋商的基础上推进协调”。

岸田首相在此之前与公明党代表山口那津男会谈，并在自民党副总裁麻生太郎和公明党副代表北侧一雄为首的协议会上讨论了防卫费总额和财政资源，最后做出了决定。

关于防卫费开支，岸田首相上周指示政府实施预算措施，以在2027财年达到 GDP 的 2%，其中包括防卫开支和相关费用。

《防卫力量整备计划》由《中期防卫力量整备计划》改名而来，将与新的《国家安全保障战略》等一起在本月中旬的内阁会议上敲定。对象期间为10年，此次将敲定前5年的防卫费。

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