美众院通过《国防授权法案》对台军援五年达100亿美元

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美国国会众议院12月8日以350票赞成、80票反对通过了价值8580亿美元的《2023财年国防授权法案》的最终协调文本，较拜登总统提出的预算增加了450亿美元，同时比去年7780亿美元的授权法案增加了大约10%。参议院预计将在下周对该立法进行表决。

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据《纽约时报》报导，由美国国会两院的两党人士谈判达成的这项立法将为美军人员加薪4.6%，并将五角大楼的预算比拜登政府的要求增加450亿美元，向乌克兰提供8亿美元的新安全援助，向台湾提供数十亿美元军援。它还包括议员们所寻求的对美军处理性侵案件政策的修改，这是其支持者长期以来未能取得的一个重大胜利。

该法案对拜登的政策进行了双重否定，在他力主保持国防预算几乎持平的情况下，将国防预算总体增加8%，并废除美军人员必须接种疫苗的规定。据中央社报导，根据参议院军委会公布的法案内容，该法案授权美国国务院在2023年至2027财政年度，每年提供台湾至多20亿美元无偿军援，另授权提供台湾20亿美元“外国军事融资”（Foreign Military Financing）直接贷款。

据了解，这份文本长达4400余页的法案还将为“太平洋威慑倡议”注入115亿美元的资金，强化该项目运作，提升美国在印太地区的军事能力。它还将批准超过27亿美元用于加强弹药生产，以努力消除人们对美国为满足乌克兰的武器需求而大幅消耗自身库存的担忧。

与此同时，该法案为由美国国防部主导的“乌克兰安全援助倡议”提供8亿美元，“以帮助他们抵御俄罗斯的侵略战争”。该项目允许五角大楼在拜登利用总统抽调权力将美军武器库存直接提供给乌方之外，为乌克兰签订新武器和装备的合同。该法案还允许“乌克兰安全援助倡议”资金的一部分用于补充已对乌运送武器的盟国和伙伴的装备。

据悉，该法案要求拜登政府提交一份短期和中期的乌克兰安全援助计划，该计划必须解决乌克兰空军的需求。根据该法案所附的报告，“我们期望这份报告将涵盖乌克兰在该期限内的航空能力需求以及建立和改善这种能力的计划”。此外，该法案要求美国行政当局向国会提交一份关于用来监督对乌安全援助框架的报告。

自1961年以来，《国防授权法案》每年都会在美国国会通过，涉及从士兵加薪和可以购买多少飞机到应对地缘政治威胁的战略等各个方面。

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