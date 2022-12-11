美亚太助卿11日访华 为布林肯明年初访问做准备

美国/中国/外交

自华盛顿方面消息，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）12月11日将率团访问中国，除将延续上月拜习会管控美中竞争的谈话，也会为美国国务卿布林肯（Antony Blinken）明年初访华预做准备。康达一行随后还将对韩国和日本进行访问。

广告 继续浏览后续

美国国务院周六通过声明表示，康达和白宫国家安全委员会中国和台湾事务高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger）将于11日至14日访问中国、韩国和日本。

在访华期间，美方官员将跟进美中领导人上个月在印尼巴厘岛的会晤，“继续负责任地管理我们两国之间的竞争，并探索潜在的合作领域”。

据介绍，他们还将为布林肯明年初访问中国做准备。在韩国和日本，一行人将就一系列区域和双边问题与当地官员举行磋商。

若顺利成行，布林肯将是继美国气候特使克里（John Kerry）、常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）后，第3位访问中国的拜登政府高层官员。

白宫国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）8日在出席活动时表示，在接下来的几个月里，世界将看到美中之间“恢复一些更实际、更可预测的大国外交要素”。他谈道，短期内中方希望与美国保持稳定关系；当前中国面临国内经济挑战，同时在区域内对其强势外交的反弹。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅