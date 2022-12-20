乌克兰感谢各「国」支援 片段现「黑紫荆旗」 港府称循外交途径处理

乌克兰/香港

乌克兰被俄罗斯入侵後，多国政府和人民大力捐助，乌国国防部前(18日)天在社交平台推特发片，感谢各方支持，打出的52个「国家」国旗中，包括2019年反修例运动期间出现的黑色底的紫荆花旗，而不是香港区旗的红色底。对此，香港特首李家超表示，有关区旗「不正确」，但事件涉及外交事务，已与外交部驻港特派员公署沟通，事件会循外交途径处理。

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港府今次回应乌克兰短片套错香港区旗一事，态度明显较之前不同国际体育活动播错国歌时温和，既无质疑有政治目的或外国势力，亦没有用上谴责丶遗憾等字眼，更不提违反国旗区旗条例，遑论交香港警方处理。未知是否汲取教训後的表现。

另外，港府早前因Google搜寻器键入「香港国歌」时，经常出现代表反修例运动的《愿荣光归香港》而非中国国歌《义勇军进行曲》，要求Google把中国国歌置顶，但遭Google拒绝，至今仍声称与在Google交涉中。另外，警方经过一轮调查，表示播错国歌一事未见有政治动机。不少评论指港府小题大作，更令事件出现欲盖弥彰的「史翠珊效应」。

乌克兰国防部的帖文表示，已准备好与全数52个「国家」分享胜利，形容每个伙伴的奉献都是无价的，对争取自由斗争中的他们而言，是长存的兄弟情谊。而夹附的一分钟短片里，该国以歌声和相关照片感谢来自52个「国家」丶逾2万人为乌克兰而战，并感谢数以千计义工及政要名人在最黑暗时刻到访和提供协助，最後以打出「你们全都是英雄，我们会一起战胜」的字幕告终，当中，黑色洋紫荆旗出现的画面不足一秒。短片至今已有超过26万人观看。

有网民在李家超回应後表示不满，指支援乌克兰的，是香港抗争者，不是站在俄罗斯一方的中国或香港政府，乌克兰套用黑色紫荆旗没有错，相反，若中港政府要求乌克兰感谢，则是无耻之举。

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