日本对中国测量舰在日本领海航行等表示“严重关切”

日本/中国

日本官房长官松野博一19日在记者会上，就17日确认在冲绳以南的太平洋上有战机和直升机在中国航母上起降一事称：“可能意在提高航母的运用能力以及在远海空域的作战执行能力”。

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松野还提及中国测量舰19日驶入了鹿儿岛县屋久岛周边的日本领海，强调“将带着高度紧张感做到警戒监视万无一失”，并表示已通过外交途径向中方表示了“严重关切”。

日本防卫省宣布，17日上午11时左右，确认中国海军航母“辽宁”号等5艘舰艇正在冲绳县西南约260公里处航行。此后，下午5：00左右，战机和直升机多次从“辽宁”起降。

航空自卫队战机紧急起飞对应，日本方面称中国战机并未侵入领空。

防卫省表示，包括这艘航母在内的5艘舰艇可能部署在远离中国大陆的太平洋海域进行训练，并将继续对其进行监测。

松野博一19日在记者会上指出：经证实，包括一艘航母在内的中国海军5艘舰艇在冲绳本岛与宫古岛之间南下航行，随后在太平洋进行舰载战斗机起降等活动。

此外，据证实，中国海军的一艘测量舰于19日上午6:00至10:00期间在屋久岛和口永良部岛附近的日本领海航行。 针对这些事件，我们利用海上自卫队的各种设备进行监视，并通过航空自卫队战斗机紧急起飞应对舰载战斗机的飞行。

关于测量舰在日本领海内的航行，根据以往中国海军舰艇等舰艇在日本周边的活动情况，我们通过外交渠道向中方表达了严重关切，并对中国军队近期总体上在我国周边海域和空域的频繁活动表示了应有的关切。

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