美国会山骚乱事件调查委员会建议司法部对特朗普提出四项刑事指控

美国国会众议院负责调查2021年1月6日国会山骚乱事件的特别委员会(又称“1月6日委员会”)19日举行了最后一次公开听证会,委员会宣布将向司法部提交4项针对前总统特朗普的刑事指控,包括虚假陈述、妨碍官方程序和串谋诈骗联邦政府。特朗普则通过社交媒体平台指责提案为“虚假指控”,并称“起诉我这件事就像弹劾一样,是排挤我和共和党的党派企图”。

“1月6日委员会”周一投票通过了历史性的最终委员会报告,并将前总统特朗普因在国会山骚乱事件中的角色而建议美国司法部对他提出4项刑事指控。 委员会在最后一次公开会议结束时一致投票通过了最终报告,及对特朗普和其他人的刑事指控提案。最终报告要到星期三才会公开发布。

在该委员会副主席、共和党籍众议员莉兹·切尼(Liz Cheney)的开场白中,她指责时任总统特朗普在事发时未能立即试图阻止国会山骚乱,是“明显的失职”,并称他“不适合担任任何职务”,之后该两党委员会一致投票将指控提交给司法部。

“1月6日委员会”向美国司法部提交4项针对特朗普的刑事指控,包括虚假陈述、妨碍官方程序(Obstructing an official proceeding)和串谋诈骗联邦政府(Defrauding the United States),及为叛乱提供援助或安慰(Assisting or aiding an insurrection)。将4项刑事指控送交司法部的决定被认为在很大程度上仅具象征意义,因为最终起诉与否的决定属于司法部。

由美国司法部长加兰德(Merrick Garland)任命的特别检察官史密斯(Jack Smith),正在领导他自己对特朗普与2020年大选有关的调查,重点是,是否“任何个人或实体非法干预了2020年总统选举后的权力移交,或在2021年1月6日左右举行的选举人团投票的认证”。

本届国会将于2023年1月3日结束,届时“1月6日委员会”将不复存在。但特别检察官史密斯领导的司法部调查仍在继续。该委员会主席汤普森(Bennie Thompson)说,委员会最终报告全文将于周三公布。汤普森表示,更多的“记录和文件”将在今年年底前发布。

这些材料的数量巨大,报告的内容提要就长达160页。“1月6日委员会”采访了1000多名证人,其中不乏特朗普核心圈子成员。可能产生了数万页的质询录稿。其中许多采访被拍摄下来,这意味着相关材料中有数百小时的录像,可能很快就会公布。

对此,特朗普通过其社交媒体平台“Truth Social”指责委员会提案为“虚假指控”。他在一则帖子中讽刺道:“由高度党派化的1月6日非选择委员会提出的虚假指控已经以弹劾骗局2号的形式提交、起诉和审判”。他称,“我令人信服地赢了(大选)”。

上月宣布在2024年再次角逐白宫的特朗普将这些调查描绘为削弱其竞选活动的努力。叛乱指控可能禁止特朗普再次竞选公职。特朗普称:“人民明白,‘民主(党)调查局’,即DBI,是为了阻止我竞选总统,因为他们知道我会赢,而起诉我的这件事就像弹劾一样——是排挤我和共和党的党派企图”。

“1月6日委员会”决定让特朗普就国会山骚乱事件面临潜在起诉,并不出人意料。与委员会关系密切的消息人士事先就预告了这一举措。令人吃惊的是一个单独但相关的决定,即要求众议院道德委员会调查四名共和党籍国会议员。“1月6日委员会”关注的成员包括凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy),他是现任众议院共和党领袖,不出意外的话将在明年1月3日新国会召开时成为下一任议长。

