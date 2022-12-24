美国会通过1.7万亿美元支出法案，包括450亿美元对乌额外援助

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美国众议院12月23日以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月，并向乌克兰提供价值450亿美元的额外援助。据悉，该法案还包括旨在防止1月6日国会山骚乱事件重演的，获两党支持的《选举计票改革法案》，禁止在联邦政府设备上使用抖音国际版TikTok的条款，以及对退休储蓄的新奖励等不同内容。

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此前，这一法案于22日以68票赞成、29票反对的结果在参议院获得通过，此番在众议院通过后，法案将递交给美国总统拜登签署成为法律，以避免政府于12月24日停摆。这将是美国会民主党人在1月份向共和党人交出众议院控制权之前的最后一次立法行动。

据《国会山报》介绍，就国防和非国防开支问题，综合支出法案将大约7730亿美元用于非国防的可支配支出，而国防资金为8580亿美元。谈判人员说，国防资金基线增加了约10%，而非国防基线大约增加了一半，如果不计入退伍军人的资金，民主党人此前曾要求将其归入支出谈判的单独部分。

支持该方案的共和党人说，该法案将这一差距作为对民主党人国内支出的一种制约，同时以高于通货膨胀率的增长来支撑国防行动，上个月美国的年通货膨胀率达到7.1%。美国参议院共和党领袖麦康奈尔说：“世界上最伟大的军队将获得它所需要的资金增长，超过通货膨胀。同时，非国防、非退伍军人的支出将低于通货膨胀率”。

在俄罗斯入侵乌克兰近一年后，美国国会批准了约450亿美元的紧急资金以支持该国。这包括约198亿美元用于武装和装备乌克兰和欧洲盟友，129亿美元用于经济援助，62亿美元用于五角大楼的相关开支。白宫上个月要求国会为乌克兰提供377亿美元的额外援助。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周早些时候在美国国会发表了历史性演讲，成为自1941年丘吉尔到访华盛顿以来第一位在战时向美国国会发表演讲的外国领导人。

在演讲中，泽连斯基感谢美国迄今为止向乌克兰提供的援助，但也恳求进一步援助，以抵御俄罗斯的持续攻击。泽连斯基在讲话中强调：“你们所提供的钱不是在做慈善，而是对全球安全和民主的投资，我们会以最负责任的方式来处理。”

拜登通过声明对该法案的通过表示，“两党筹资法案推进了我们国家的关键优先事项，为美国人民取得历史性两党进展的一年画上了句号”。他提及，“它将向乌克兰提供额外的援助，这是在泽连斯基总统来访后我们两党对乌克兰的支持的另一体现。” 拜登称：“这项法案进一步证明，共和党人和民主党人可以一起为美国人民提供服务，我期待着两党在未来一年继续取得进展。”

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