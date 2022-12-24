美国国会遇袭案最终调查报告建议禁止特朗普再选公职

特朗普

负责调查去年美国国会遇袭案的联邦众议院特别委员会在最终报告的结论中建议，前总统特朗普在煽动暴乱后，应永远不得竞选公职。

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法新社和中央社报导，最终报告多达845页，包含一系列建议，目的是确保特朗普遭控于2020年败选后恋栈权力而策划的致命暴乱不会再次上演。

民主党籍委员会主席汤普森（Bennie Thompson）昨晚公布报告时表示：「我们国家已经走偏了，才会允许一位失败的总统藉由颠覆民主制度并煽动暴力，将自己变成胜利的暴君。」

最终报告敦促国会议员立法，禁止特朗普和其他「参与暴乱」的人担任公职，「无论是联邦政府或州政府，还是民政或军事单位」。

特朗普已宣布计画在2024年再次角逐白宫大位。

最终报告是国会调查人员努力18个月的成果，他们采访1000多名证人以确认国会遇袭案主因，最后直接归咎于特朗普。

这个委员会同时建议改革选举相关法规、联邦政府致力打击极端主义团体，并将国会的总统大选认证程序定为与年度国情咨文（State of the Union）同等重要的「国家特殊安全事件」。

明年1月，众议院控制权将落入共和党手中，这份报告是这个委员会被解散前的最后行动。

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