彭斯发言人否认前副总统已提交材料参加美国2024年大选

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当地时间12月26日晚，有媒体报导美国前副总统彭斯（Mike Pence）已经向联邦选举委员会提交资料，确认参加2024年美国总统选举。对此，彭斯的发言人奥马利（Devin O’Malley）在推特转发了该报道，并指“前副总统麦克·彭斯今天没有提交参选总统资料”。奥马利随后表示，他认为可能有人“制造恶作剧”。

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据《华盛顿邮报》报导，奥马利向该报证实了他推文中的内容，并补充说“你必须向联邦选举委员会了解有关提交资料的答案。” 当周一晚上被要求发表评论时，美国联邦选举委员会的发言人说，“我们不能对具体的提交资料发表评论”。

彭斯是特朗普担任美国总统时的副手，一位助手上周告诉《华盛顿邮报》，他曾计划利用在印第安纳波利斯市的度假期间考虑是否参加2024年总统选举。奥马利通过推特指出，“考虑到彭斯一直在说，如果要宣布（参选）的话，会在2023年宣布！在圣诞节和新年之间的任何一天，我的宾果卡上都没有这一可能。”

据了解，周一提交给美国联邦选举委员会的文件是以“迈克·理查德·彭斯”的名义提交的，包括一个来自印第安纳州安德森市的邮政信箱地址。印第安纳州是彭斯的老家及大本营，他曾担任该州州长。

不过，彭斯的全名是“迈克尔·理查德·彭斯”，但他的竞选团队过去似乎使用过文件所列地址。由于人们对彭斯可能成为候选人的反应，报道截图周一在互联网上流传。此前，特朗普于11月15日宣布将参加2024年美国总统选举。

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