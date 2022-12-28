美国会众议院禁止在其官方设备上使用TikTok

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美国国会众议院行政管理部门12月27日宣布，“由于存在一些安全风险”，正在禁止所有众议院管理的移动设备使用TikTok。根据众议院首席行政官斯平多尔(Catherine Szpindor)发送的一份备忘录，众议院工作人员现在被禁止在众议院设备上下载TikTok，并且必须从目前已下载的任何移动设备上删除该应用程序。

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据悉，美国众议院现在加入了越来越多的政府机构的行列，禁止在政府设备上使用该应用程序。据路透社报导，截至上周，美国至少有19个州部分禁止在政府管理的设备上使用TikTok，原因是担心中国政府可能会使用该应用程序来跟踪美国人并进行内容审查。美国军方也已禁止其成员在政府设备上使用该应用程序。

上周通过的1.66万亿美元综合支出法案旨在2023年9月30日之前为美国政府提供资金，该法案的内容包括一项禁止在联邦管理的设备上使用TikTok应用软件的条款，该法案将在拜登（Joe Biden）总统签署之后生效成为法律。

“随着禁止在行政部门设备上使用TikTok的综合法案的通过，众议院首席行政事务官与众议院行政管理委员会合作，在众议院实施类似的政策，”首席行政事务官的发言人周二告诉路透社。

发给众议院工作人员的消息说，任何在其设备上使用TikTok的人都会被联系，以将该应用程序删除，并且禁止在未来下载该应用程序。TikTok没有立即回应记者有关这项新规则的置评请求。

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