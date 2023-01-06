严禁非法入境，遣返非法移民：拜登的边境政策作重大改变

边境安全

美国总统拜登5日宣布对美国的边境政策做出重改变：即日起，禁止非法移民越境寻求庇护，同时扩大遣返已经进入美国的非法移民。

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拜登上台两年来，抵达美墨边境的非法移民数量不断创纪录，边境官员去年12月平均每天遭遇8000多起越境事件，这给美国带来了人道主义危机和政治噩梦。

根据拜登政府新规，美国在未来两年期间，每个月将接纳来自委内瑞拉、古巴、海地、尼加拉瓜四国共计3万人，提供在美合法工作的机会，前提是必须合法入境、拥有符合资格的担保人，并且通过审查及背景调查。

从2022年10月开始，拜登政府针对委内瑞拉籍公民非法入境加强打击，美国南部边境委内瑞拉无证移民人数因此大减。拜登5日宣布的新措施，是现行打击委内瑞拉无证移民计划的扩大与延伸。

拜登在讲话中表示：“我们今天宣布的行动会让事情变得更好，但不会完全解决边境问题。还有更多的事情要做。”

美联社分析，这些步骤代表拜登政府移民规定的重大转变，即使前总统特朗普援引美国法典第42卷(Title 42)公共卫生规定颁布的防疫遣返令被最高法院裁定终止，这些新规都将依然有效。

拜登5日在谈话中表示，了解许多家庭为什么离乡背井的苦衷，朝着美墨边境踏上危险旅途。但他对打算闯关进入美国的无证移民喊话说：“不要直接到边境来”，“留在你们原来的地方，在那边提出合法申请”。

国土安全部官员说：规避合法入境管道的无证移民，如果没有先在当地国向美国提出申请，庇护申请将遭到拒绝。

宣布移民新政策之后，拜登将于周日前往德州的埃尔帕索(El Paso)，首次访问美墨边境，然后前往墨西哥参加美加墨三国首脑峰会。边境危机预计将成为峰会的首要议题。

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