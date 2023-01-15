台湾副总统赖清德当选民进党主席

台湾/赖清德

台湾副总统赖清德今天当选民进党主席。赖清德当选后加重了对他是否出面竞选总统的预测。目前，赖清德的责任是重振民进党，该党在台湾刚刚结束的地方选举中惨败。对于2024年台湾总统选举布局，也是赖清德的重任。

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据路透社今天报道称，台湾副总统赖清德当选执政的民进党党主席，并预计为总统竞选做好准备。

赖清德是竞选民进党党主席的唯一候选人。民进党在地方选举中惨败后，蔡英文总统于 11 月辞去党主席一职。

赖清德没有直接表示他是否打算参加总统选举，但人们普遍预计他会竞选，赖清德现在是民进党主席。由于宪法任期限制，现已连任总统蔡英文无法再次竞选。

赖清德在一份选后声明中承诺为民进党赢回公众信任，并“在复杂多变的国际形势下坚定地保护台湾，促进台湾的民主、和平与繁荣”。

赖此前曾因坚决支持台湾的主权和独立身份而激怒了北京，北京认为台湾只是一个省份，而不是一个国家。

在过去的一年里，赖清德在国际上扮演着越来越引人注目的角色，去年 1 月他与美国副总统卡马拉哈里斯进行了简短的会谈，当时他们都在洪都拉斯，洪都拉斯是与台湾保持正式外交关系的 14 个国家之一。

2018 年，赖清德称他是一名“台独工作者”，他的立场是台湾是一个主权独立的国家。

中国颇具影响力的小报《环球时报》当时回应说，中国应该根据中国 2005 年的《反分裂国家法》向他发出国际逮捕令，对他起诉。

民进党承诺保卫台湾不受中国威胁，不屈服于北京的威胁，从而以压倒性优势赢得了 2020 年总统和议会选举。

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