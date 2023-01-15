美国前国务卿赖斯力主美国提供基辅所需一切军事援助

赖斯

美国前国务卿康多莉扎·赖斯(Condoleezza Rice)持鹰派立场，力主美国应提供基辅所需的一切军事援助，以击退俄罗斯军队。

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赖斯日前(1月13日)告诉美国之音说：她认为现在就进行谈判可能不会有结果，或者对俄罗斯有利。赖斯指出：其他国家对激怒普京的担忧不应阻止他们(指美国)帮助愿意为自己的国家和基于规则的国际体系而战的乌克兰人。赖斯的以上观点本月早些时候在《华盛顿邮报》上曾经发表，主张美国及其盟友大幅增加军事援助，尤其是机动装甲，来让乌克兰能够击退俄军。

赖斯告诉美国之音说：我们正在大力协助乌克兰，我们已经通过国会拨款来提供更多援助。我们需要让乌克兰获得继续击退俄罗斯侵略者所需的工具，这是十分紧迫的。

事实上，我们本可以在几个月前就预测到乌克兰需要防空系统，因为普京唯一的出路就是使用恐怖主义战术并对乌克兰平民聚居区进行导弹袭击。我们本可以预见到这一点。

所以，让我们抢占先机，让乌克兰得其所需。 美国必须记住，我们每次观望的时候——在1914年、1941年和2001年——我们每次到头来，还是不得不参与进来。这一次，没有人要求我们出兵。乌克兰人愿意为维持一个不允许用武力消灭弱小邻国的国际体系而战斗和受苦； 这就是关键所在。 给俄罗斯人一个教训，告诉他们这是不被允许的，这极大符合美国的利益。

就西方支持乌克兰可能会激怒普京升级局势，包括核选项的担忧，赖斯回答说：我不知道还能如何更加激怒普京。 他试图消灭他的邻国。 他使用了恐怖主义战术。 他们犯下了战争罪。 至于核武器，它的可能性不是零，但我认为，虽然很奇怪，但普京确实关心他的国际地位。这样做会使俄罗斯成为一个大号朝鲜，今后成为一个被排斥的国家。不仅我们警告过普京绝不应该考虑核选项，印度人和中国人也警告过他。我们不能因为试图威慑我认为不太可能发生的事情，来吓唬我们自己和乌克兰人。

康多莉扎·赖斯目前是美国公共政策智库斯坦福大学胡佛研究所(Hoover Institution)的主任。 她曾在前总统乔治·W·布什(George W. Bush)的政府中担任国家安全顾问(2001-2005年)和国务卿(2005-2009年)。

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