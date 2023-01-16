视频 再次在拜登家中发现机密文件备受关注

拜登/机密文件

在美国总统拜登私人住所于1月14日周日再次发现一批有机密标志文件后，反对派共和党人不失时机的指责美国现任总统，而在拜登私人住所不断发现新机密文件也让民主党人尴尬，美国司法部已经任命特别检察官对此进行调查，请看France24的分析报道。

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在拜登位于特拉华州威尔明顿市的私人住所内于1月14日星期六又发现了一批带有机密标识的文件，总共有五页机密文件。

此前在去年11月，宾夕法尼亚大学拜登外交与全球参与中心办公室的总统私人律师，通报在华盛顿的一间办公室内发现了几份机密文件后，并把这一发现通知了美国国家档案馆，交出了相关材料，并表示正与档案馆和司法部密切合作。随后在12月在拜登总统私人住再次发现了另一批文件。

评论指出无论这些文件的保密级别如何，都很难抹去拜登在2009年至2017年担任副总统期间对这些被列为“绝密”文件的疏忽。此一事件有可能此前民主党对前总统特朗普在类似事件上的指责，此前特朗普因将数百份秘密文件带入他在海湖庄园的居所而遭到调查。

虽然拜登总统团队此前在该问题上采取透明，但是不断出现的发现让他们尴尬，而且共和党人仍然会不失时机攻击现任总统拜登，而此次机密文件事件或将再次成为共和党对拜登政府对前总统特朗普调查行动的回击。

美国司法部已经任命特别检察官调查组拜登办公室和家中发现机密文件。

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