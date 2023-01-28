大陆台商春节联谊活动拟于台北复办台商盼速恢复两岸航点

台湾/政治

台湾海基会举办的「大陆台商春节联谊活动」，自从2020年新冠肺炎疫情爆发后已停办三年。随着疫情逐渐缓和，海基会决定今年恢复举办，预定2月2日在台北举行。有计划出席这项联谊活动的台商透露，将向台湾官方反映尽快恢复两岸航点，以及台湾商品出口大陆受阻等问题。

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这将是台湾总统府秘书长李大维开春回任海基会董事长后，举办的第一场大型台商活动，活动有可能恢复疫情之前的盛大规模。

往年海基会会在春节、端午节、中秋节「三节」举办大陆台商联谊活动，加强与台商沟通、宣传台湾官方政策，其中以春节联谊活动的规模最大，但已连续停办三年。

据了解，今年的大陆台商春节联谊活动，预计将会邀请台湾总统蔡英文、经济部长和陆委会、海基会首长，台湾八大工商团体，以及超过一百位大陆台商代表出席。

目前，大陆长三角、珠三角等地的重量级台商代表、台商会长已陆续收到消息，但出席意愿还不是很明朗。有台商反映说，春节联谊活动暌违三年复办，是很好的交流机会，但他们反映的话，政府听不听得进去，又是另一个问题。

也有华南地区台商表示，随着两岸防疫政策调整，他们一直呼吁尽快恢复原有两岸航空客运直航的航点，尤其是广州、深圳等地，让台商能够快速简便地往来两岸。

另一位台商说，陆委会已经表态评估小三通扩大开放，但台湾商品出口大陆受阻问题还有待解决，相信大家会关心这些迫切的问题。

台湾这次内阁人事调整，除了由前副总统陈建仁接任行政院长之外，行政院副院长由桃园市前市长郑文灿接任；国安局局长陈明通请辞，由外交部次长蔡明彦接任；总统府秘书长李大维回任海基会董事长；由交通部前部长林佳龙接任总统府秘书长；此外，立委管碧玲将接任海洋委员会主委。

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