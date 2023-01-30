德国总理：不允许俄乌战争转变成俄罗斯与北约冲突

乌克兰危机

德国总理表示我们为确保战争冲突没有升级做出了一切努力

俄乌战事近期紧张，乌克兰呼吁西方提供更多武器，俄罗斯则加大攻击乌克兰力度，德国总理朔尔茨于1月29日重申不允许俄乌战争转变成俄罗斯与北约冲突。

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在美国和德国于1月26日分别承诺向乌克兰提供主战坦克后，俄罗斯加大攻击乌克兰力度，周日晚间一枚导弹击中乌克兰第二大城市哈尔科夫市的一栋居民楼，造成一人死亡、至少三人受伤，损失严重。

德国总理朔尔茨目前到访拉美，在与智利总统会晤后于1月29日重申德国不会允许俄乌战争演变成俄罗斯与北约之间的冲突。

德国总理表示我们为确保战争冲突没有升级做出了一切努力，因为这将对全世界造成严重后果，如不让俄罗斯与北约国家之间发生战争，我们竭尽全力阻止它，到目前为止我们已经取得了成功，我们将继续这样做。

德国总理朔尔茨表示我们支持乌克兰，这是在进行认真的辩论后做出的决定，而不应该比较谁发送最多武器。

德国总理朔尔茨告诉智利总统为了避免战争出现逐渐升级的危险，德国明确不会派遣地面部队参战，也不会提供战机，美国政府拒绝向乌克兰派兵。德国总理同时表示有必要与普京对话。

在经过几个星期外交协商后，美国，德国先后宣布向乌克兰提供坦克，德国决定批准提供14辆豹2式战车，美国将援助乌克兰31辆M1艾布兰坦克，对此乌克兰表示欢迎，同时乌克兰呼吁西方国家提供更多先进武器以便击退俄罗斯的入侵。

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