英媒：布林肯访华期间将与习近平会面

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据英国《金融时报》周四援引知情人士的话报导，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）预计将在访华期间与中国领导人习近平在北京会面。这也将使他成为拜登总统内阁中首位到访中国的部长级官员。

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此前，据政治新闻网站Politico等媒体报导，布林肯将于2月5日至6日赴华进行为期2天的访问。多名知情人士向《金融时报》透露称，布林肯将在周日开始的访问行程中与习近平会面。在布林肯访华前，拜登和习近平于去年11月在印尼巴厘岛商定，他们应该找到稳定动荡的美中关系的方法。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）今年晚些时候也将访问中国，她上个月刚在瑞士苏黎世与中国国务院副总理刘鹤举行会谈。

曾在小布什政府中担任美国国家安全委员会东亚事务高级主任的学者韦德宁（Dennis Wilder）评论称：“如果习主席决定与布林肯国务卿会面，这将是中国领导人最近发出的一系列信号中的另一个，即希望改变美中关系的基调，如果不是实质的话”。韦德宁向该报表示：“习主席自从结束了灾难性的清零政策后，显然正在展开魅力攻势，部分原因是为了说服美国企业不要将其供应链从中国转移出去。”

报导提及，布林肯预计会面对象还包括中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，以及从驻美大使转任的中国新任外交部长秦刚。美国国务院拒绝对报道置评。中国驻美大使馆没有立即回复该报的置评请求。

中国的部长们预计将在今年晚些时候开始访问美国，在11月于加州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议之前。这一活动将在美中首脑预计会出席的二十国集团（G20）新德里峰会后两个月举行。

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