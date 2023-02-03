五角大楼：我们知道这是一个监视气球，击落或造成平民伤亡

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美国国家气象局密苏里州堪萨斯市部在当地时间周五中午通过推特表示，已收到来自该州西北多地的报告，“地平线上可见一个大气球”，并指其不署于美国国家气象局。美国国防部发言人莱德(Patrick Ryder)当天在记者会上证实，被美方追踪的中国高空侦察气球高度约为6万英尺（18000米），“它具有机动能力”，并已改变路线正位于美国中部上空。莱德拒绝就气球的具体位置加以评论，并称“事实是我们知道这是一个监视气球”。

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美国国家气象局位于中部密苏里州堪萨斯市的部门当天中午在推特上写道：“我们在密苏里州西北部收到了几份报告，在地平线上可以看到一个大气球。现在从我们位于普莱森特希尔（Pleasant Hill）的办公室和堪萨斯城都会区可以看到它。我们已经确认，这不是一个国家气象局的气象气球”。来自邻州堪萨斯州的共和党籍联邦参议员马歇尔（Roger Marshall）表示：“我可以确认，中国的间谍球在堪萨斯州东北部上空。我的工作人员正在与执法官员联系。”

中国外交部周五就该事件发表声明称：“该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。”

五角大楼发言人、美国空军准将莱德在当天出席记者会时回应称：“事实是我们知道这是一个监视气球”，“它具有机动能力”。莱德指出，如果将其击落，该气球坠落后“任何潜在的碎片场都将是巨大的”，并可能造成“平民伤亡或重大财产损失”。一名匿名的美国国防官员向《华盛顿邮报》表示，该气球大约有两三辆公共汽车那么大，下面装有传感器和其他设备。

莱德告诉记者们说：“我们将继续监测和审查各种方案”。他称：“该气球继续向东移动，目前正在美国大陆的中心上空”，“我们目前评估该气球目前没有对地面上的人构成军事或物理威胁”。当被问及他是否担心一些美国平民可能试图“干扰”气球，大概是尝试拦截它或试图击落它时，莱德指出，气球在大约6万英尺的高度飞行，“远远高于民用航空运输的范围”。

莱德称，预计该气球将在美国领空上空停留“几天”。他拒绝透露气球目前的确切位置及其他进一步信息。此外，白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）周五告诉记者称，拜登总统在周二听取了关于疑似中国间谍气球飞越美国领空的情况介绍，并要求军方提出备选方案。

卡琳·让-皮埃尔说，美国军方官员“强烈建议”不要采取“动能行动”，即击落气球，因为由此产生的碎片可能给地面上的平民带来风险。拜登表示同意。她说：“拜登总统认真对待军方的......建议，显然，总统将始终把美国人民的安全和保障放在第一位。我们正在密切跟踪（气球），并保持所有选项”。拜登当天在出席活动时并未直接回应媒体的相关提问。

美国国务院的匿名高级官员周五就布林肯访华计划向媒体通报情况时表示：“我们已经注意到中华人民共和国的遗憾声明。但是，这个气球出现在我们的领空是对我们主权以及国际法的明显侵犯，发生这种情况是不可接受的。在与我们的机构间伙伴以及国会协商后，我们得出结论，此刻布林肯国务卿前往中国的条件并不合适。”

该官员称：“我们相信通过外交手段来负责任地处理我们拥有的最复杂的双边关系。我们致力于在任何时候，包括在这次事件中，与中国保持开放的关系”，并指布林肯当天已与王毅传达了访华行程推迟的信息，“但国务卿表示，他将计划在条件允许时尽早前往中国”。该官员称：“同时，我们将与中国保持开放的沟通渠道，以解决我们对这一持续事件的关切，并负责任地管理我们国家之间的竞争。”

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