拜登称会“处理”中国气球 美方考虑在大西洋上空将其击落

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据美国有线电视新闻网（CNN）报导，拜登总统2月4日在答记者问时表示，当局将处理一个正在穿越美国东部的疑似中国间谍气球。拜登在被CNN问及美国是否会击落该气球时回答说：“我们会处理它”。另据美联社引述四名美方官员的话报导，拜登政府正考虑当该气球抵达大西洋上空时将其击落，并在那里回收可能的坠落残余物。

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拜登在被CNN记者问及美国是否会击落该气球时说：“我们会处理它”。报导指，拜登在周二首次听取了关于该气球的简报后，一直在与美国军方高层讨论各种应对选择。他的军事顾问们此前警告说，不要在陆地上击落气球，因为巨大的碎片可能落在人或房屋上，造成平民伤亡或财产损失。拜登周六是在纽约州雪城市的停机坪上回答了记者的提问，他正在那里探亲。

美国国防部周五表示，此前在美西蒙大拿州上空看到的高空监视气球并不构成“军事或政治”威胁。一位国防部官员告诉CNN称，美国北方司令部正在与美国国家航空航天局协调，以确定如果气球被击落的碎片区域。事发后，中国外交部多次表示美方口中的高空监视气球是来自中国的飞艇，“属民用性质，用于气象等科研”。但这一说法遭到了五角大楼地否认。

据美联社周六报导，其中两名不愿透露姓名的官员在讨论这一敏感行动时说，拜登总统已经批准了在大西洋上空将该气球击落的决定。拜登当天在回答记者关于气球的问题时简短地说：“我们会处理它”。

当地时间周六上午，人们在南北卡罗莱纳上空发现了这个气球，它正在靠近美东的大西洋海岸。为了准备这次行动，美国联邦航空管理局暂时关闭了卡罗莱纳海岸线的空域，包括南卡罗莱纳州查尔斯顿和默特尔海滩以及北卡罗莱纳州威尔明顿的机场，直到美国东部时间周六下午至少2:45。美国联邦航空局正在改变该地区的空中交通路线，并警告说由于飞行限制而导致的延误。

报导指，官员们的目标是确定行动时间，以便在碎片沉入海底之前尽可能多地回收碎片。五角大楼此前估计，在大约6万英尺（1.8万米）高空飞行的该气球下方悬挂的有效载荷大约有两三辆公共汽车那么大，气球本身则还要大，因此任何碎片场都将是巨大的。拜登在周二首次听取关于该气球的简报时，曾倾向于在陆地上空降下该气球，但五角大楼高层官员建议不要这样做，他们警告说，对地面人员的潜在风险超过了对中方潜在情报收益的评估。

此外，美国国防部发言人莱德(Patrick Ryder)在周五晚间提供给CNN的一份声明中说：“我们看到关于一个气球穿越拉丁美洲的报告。我们现在评估它是另一个中国的监视气球”。中国外交部没有立即回应有关第二个气球的问题。

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