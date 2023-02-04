拜登称周三就命令将气球“尽快”击落 F22战机用一发导弹将气球击穿

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美国总统拜登（Joe Biden）2月4日在马里兰州的一座机场接受采访时表示，中国高空监视气球当天在美东海岸附近被成功击落。他称“周三，当我收到关于该气球的简报时，我命令五角大楼在周三尽快击落它”。拜登称，由于被建议等在水面上再将气球击落，因此推迟行动。据美联社报导，美东时间下午2点40分左右，美国空军一架F-22战斗机向气球发射了一枚导弹，将其击穿，当时气球距离南卡罗来纳州默特尔海滩附近的海岸约6海里。

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拜登周六在在马里兰州黑格斯敦地区机场向媒体表示：“周三，当我收到关于该气球的简报时，我命令五角大楼——在周三——尽快击落它”。拜登告诉记者们说：“他们决定，在不对地面上的任何人造成损害的情况下，他们决定最好的时机是在它飞过水面时......在12英里范围内。他们成功地击落了它，我想称赞一下我们的飞行员，他们做到了”。当被问及这是否是来自他的国家安全团队的建议时，拜登重申：“我告诉他们要把它击落。他们对我说：‘让我们等到最安全的地方去做’。”

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）当天发表声明称：“今天下午，在拜登总统的指示下，分配给美国北方司令部的美国战斗机在美国领空成功地击落了由中华人民共和国（PRC）发射的、属于中国的高空监视气球。该气球被中华人民共和国用来监视美国大陆的战略地点，在美国领海上空被击落。周三，拜登总统授权，一旦任务能够完成而不对气球路径下的美国人的生命造成不必要的风险，就会将该监视气球击落。”

奥斯汀称：“经过仔细分析，美国军事指挥官确定，由于气球的大小和高度及其监视有效载荷，在陆地上空击落气球会给广大地区的人们带来不必要的风险。根据总统的指示，国防部制定了在我国领海上空安全击落热气球的方案，同时密切监测其路径和情报收集活动。这一行动是在加拿大政府的协调和充分支持下采取的。 我们感谢加拿大在气球穿越北美时通过北美防空司令部（NORAD）对其进行跟踪和分析的贡献。”

奥斯汀称：“今天深思熟虑的合法行动表明，拜登总统和他的国家安全团队将始终把美国人民的安全和保障放在第一位，同时对中华人民共和国不可接受的侵犯我们主权的行为作出有效回应。”

此前，中国外交部发言人周五发表声明称：“该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。”

据美联社报导，美国军方官员认为，从6万英尺（1.8万米）的高空将气球击落会给地面上的人带来不必要的风险。周六上午，人们在南北卡罗莱纳上空发现了这个气球，当时正在接近大西洋海岸。一位高级军事官员在五角大楼告诉记者，当地时间下午2点39分，来自兰利空军基地的两架F-22战斗机中的一架，用一枚AIM-9X空对空导弹击落了距离南卡罗来纳州海岸约6英里的气球。当时该气球的飞行高度在6万至6.5万英尺之间，而战斗机在5.8万英尺飞行。该官员说，飞行员于下午3点安全返回兰利空军基地，其他军机也上前支援。

官员们说，碎片落在47英尺的水中，比他们预期的浅。目前还不清楚打捞工作将需要多长时间。美国海军在海岸警卫队的支持下正在牵头进行回收残骸作业。官员们说，美国计划检查其覆盖的碎片，尽管不清楚能收集到多少东西。

国际航空法规定，在五角大楼所说的中国气球飞行的高度，即大约6万英尺的高度，各国对空域有管辖权。在朝着太空边缘的更高高度上，管辖权变得不明确。美国官员认为，涉事气球既随气流漂移，又有能力被引导。一位官员称，该气球的底部配备了螺旋桨。

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