美军将中国高空监视气球击落 残骸回收行动正在进行

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据美国有线电视新闻（CNN）引述一名美国官员的话称，美国军方已经在美国东部沿海的大西洋上空击落了疑似中国高空监视气球。多家美国电视媒体的镜头在直播中拍下了气球被击落的画面。据美联社报导，目前正在进行回收残骸的行动。

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在大西洋的美国领海内正在进行回收气球残骸的行动。据五角大楼发布的消息，该气球此前在大约6万英尺（1.8万米）的高空飞行。据一位美国官员称，该气球的有效载荷，即在气球下进行监视的部分有两到三辆公共汽车那么大，而气球本身则更大。

美国总统拜登（Joe Biden）周六稍早当被问及该气球时，回答称“我们会处理它”。行动前，美国联邦航空管理局和海岸警卫队努力清理气球到达海洋时下方的空域和水域。直播中的电视画面显示了一次小型爆炸，随后气球向水面降落。人们看到多架美国军机在附近飞行，并在水中部署了船只以开展回收行动。

报导称，美方官员们的目标是确定行动的时间，以便他们能够在碎片沉入海底之前尽可能多地回收碎片。五角大楼此前曾估计，任何碎片区都将是巨大的。当地时间周六上午，人们在南北卡罗莱纳上空发现了这个气球，它正在靠近美东的大西洋海岸。为了准备这次行动，美国联邦航空管理局暂时关闭了卡罗莱纳海岸线的空域，包括南卡罗莱纳州查尔斯顿和默特尔海滩以及北卡罗莱纳州威尔明顿的三座机场。

美国联邦航空管理局还改变了该地区的空中交通路线，并警告说由于飞行限制而导致的延误。美国海岸警卫队建议航海者立即离开该地区，因为美国将采取的军事行动“带来了重大危险”。拜登在周二首次听取关于该气球的简报时，曾倾向于在陆地上空降下气球，但五角大楼的高层官员建议不要这样做，他们警告说，对地面人员的潜在风险超过了对中方潜在情报收益的评估。

据CNN报导，南卡罗来纳州默特尔海滩的当地摄影师赫夫斯特勒（Travis Huffstetler）说，他目睹了美国军方星期六下午击落中国气球的一幕。他回忆说，看到多架飞机在气球周围飞行了大约20至30分钟，然后他看到他认为是一枚导弹从一架飞机上飞来，将气球击落。

赫夫斯特勒告诉CNN记者说：“气球基本上，像，被爆了你知道吗？就像你会看到一个正常的气球爆裂一样”。他谈到：“现在它仍然在飘，在我们说话的时候飘下来”。该摄影师补充说，“从海滩上看，这里超级明显”。

中国外交部已多次表示美方口中的高空监视气球是来自中国的飞艇，“属民用性质，用于气象等科研”。但这一说法在周五遭到了五角大楼地否认。据美联社报导，美方官员周五表示，还发生过其他类似的中国监视气球事件，其中一位官员说，在特朗普执政期间发生过两次，但从未公开过。

美国国防部发言人莱德（Pat Ryder）证实，还发生过其他气球接近或越过美国边境的事件，但他和其他人都认为，这次的不同之处在于它在美国领土上空停留的时间之长，以及它深入美国境内的程度。

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