拜登政府提议向前特朗普官员介绍过去发生的中国气球事件

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据《华尔街日报》周日援引多名拜登政府官员的话报导，中国过去曾向美国发送过高空监视气球，这些气球在离开美国领空之前没有被发现。一名美国国防官员周六曾披露类似的事件在前总统特朗普的任期内至少发生了三次，还有一次发生在拜登上台后。拜登政府高级官员最新表示，以前的那些气球经过美国领空的时间比这次要短得多。这可能解释了为什么有些气球航行在当时没有被发现。一位官员称，关于这些气球航行的许多信息是后来整合出来的。

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据美国政治新闻网站Politico报导，其中一名拜登政府官员表示：“这些信息是在前任政府离开后发现的。美国情报界准备向特朗普政府的主要官员提供有关（中国）监控项目的简报”。这些透露消息的官员要求匿名，以便讨论敏感信息。这位拜登政府官员称，简报者也愿意向他们讨论中方过去几年在东亚、南亚和欧洲进行的类似行动。

拜登政府提出的这一提议，正值特朗普本人及其国家安全团队的多名高级成员相继表示，他们在执政期间从未被告知有类似的中国气球进入美国领空的事件发生。向特朗普官员介绍情况的提议是美国军方在周六击落中国气球后的最新进展，该气球当时进入美国领空已有七天。共和党人和前特朗普官员本周表示，他们会在“中国间谍气球出现后立即将其击落”，并批评拜登等到其穿越美国大陆进入大西洋后才击落是软弱的表现。

然而，星期六，美国国防部的一名高级官员说，中国高空监视气球在特朗普任期内曾三次进入美国领空，之前在本届政府期间也有一次。拜登政府官员没有详细说明他们是如何在这些事件发生后很久才得知的。报导指，不过，这也有助于解释为什么周日与Politico交谈的五位前特朗普政府高级官员说，他们在任时从未被告知有此类事件发生。“这从未发生过。它永远不会发生，”特朗普周日告诉福克斯新闻称。

“我不知道特朗普政府的任何一位文职国家安全领导人听说过此事，”一位特朗普政府的国家安全官员说。但五角大楼官员称，过去的事件与上周的事件的不同之处在于，这些气球从未在美国领土上空停留过很长一段时间。当被问及具体细节，如这些事件发生的日期、地点和持续时间时，拜登政府官员以这些信息的机密性为由拒绝向Politico提供。

然而，一些现任官员的说法确实很笼统。国防部每天追踪“数以百计”的气球，但它们通常不被视为一种威胁。五角大楼的一位高级官员说，除非它们的行为“完全不寻常，就像这次一样”，否则它们在美国附近或领空的存在不会被提请高级领导人注意。

在较低的层面上，美国官员们追踪了近年来美国领土上空的多起气球活动情况。据两名美国官员称，特朗普时代的一个气球在关岛上空盘旋。而在2020年，据一名前五角大楼高级官员说，情报界评估说，在弗吉尼亚州海岸监测到的小得多的气球是中国的雷达干扰装置。

报导称，另一次气球在拜登任内出现在去年2月发生在夏威夷附近。这些和可能的其他类似事件似乎没有被实时发现。一位拜登政府高级官员说，这些事件在当时“没有被发现”。“随着时间的推移，我们在监测方面已经做得更好了，” 拜登政府的第二位高级官员说，并指出政权轮替不会影响到那些负责监测中国气球的人的任命。

在拜登政府提出新提议之前，多名前特朗普政府高级官员否认曾被告知类似事件的发生。特朗普总统任内的最后一名美国国安顾问罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）说：“在我担任国家安全顾问期间或之前，我对任何入侵美国领空的行为一无所知，也没有人向我介绍任何类似的中国问题”。奥布莱恩作为国安顾问的前任博尔顿（John Bolton）和麦克马斯特（H.R. McMaster）也表示，他们从未被告知有任何类似事件发生。

“这在特朗普政府的前两年从未发生过，”一位前国防部高级官员说。特朗普的一名高级情报官员说，在上届政府的所有四年里，没有发生过类似于过去一周发生的事情。报导指，拜登的团队没有表示会降低相关情报等级，以公开说明2017年至2021年美国领空有中国高空监视气球穿越的例子。在这一点上，所有简报显然将在闭门状态下进行。

据《华尔街日报》报导，在击落气球后，美国军方正试图从约47英尺深的沿海水域打捞其残骸，并了解更多关于监视能力的信息。有多艘美国海军和海岸警卫队的船只参与了回收任务。截至当地时间周日下午，没有从一位美国国防部官员所说的“非常大”的碎片场中收集到该气球及其悬挂装置的大的碎片。该官员说，船只正在封锁该地区的大部分区域。

中国外交部6日发表声明称，中国外交部副部长谢锋5日“奉命代表中国政府就美方武力袭击中国民用无人飞艇向美国驻华使馆负责人提出严正交涉”。

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