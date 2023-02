美国国会参议员提交法案限制中国等国家人士购买美军事设施临近土地

克鲁兹

美国国会参议员克鲁兹(Ted Cruz)近日提交法案,为了确保美国国家安全,限制中国、俄罗斯、伊朗和北韩等敌对政府的相关人士,购买邻近美国军事设施的土地。

克鲁兹为参议院外交委员会成员,他提出的法案全名为《保护军事设施和区域法案》(Protecting Military Installations and Ranges Act),该法案限制任何与中国、俄国、伊朗和北韩等敌对政府相关人士,购入距离美国军事设施100英里或距军事区域50英里的土地,并要求美国“外资审查委员会”(Committee on Foreign Investment in the United States)对相关销售或租赁案逐一审查,以及赋予五角大楼权力,防止任何正被联邦机构调查的场所进行建筑工程。

代表德克萨斯州的克鲁兹透过新闻稿表示:中国政府对美国造成严重、持续性的间谍威胁,屡屡危及德州乃至全美人民安全。他强调:“我们不能允许中共购买邻近攸关美国国安设施的土地,扩大这些企图。”

目前德州、佛罗里达、阿肯色等全美多个州,纷纷考虑推出法案禁止中国公民购买美国房地产,克鲁兹法案可望获得较多关注。

克鲁兹的法案获得卢比奥(Marco Rubio)、施密特(Eric Schmidt)、戴恩斯(Steve Daines)、布朗(Mike Braun)及图博维尔(Tommy Tuberville)等五位参议员背书。

克鲁兹近日还提出《保护美国免于间谍侵害法案》(Protecting America from Spies Act),规定曾对美国从事间谍活动或窃取智慧财产权的人士及其亲属,在五年内不得取得赴美签证。

