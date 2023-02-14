美官员称中国气球有效载荷的“很大一部分”设备已被回收

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据美国广播公司等媒体报导，一名美国官员2月13日表示，一艘起重船在中国高空监视气球坠落的南卡罗来纳州附近海域现场，从海底吊起了该气球的大部分有效载荷。官员们说，被回收的有效载荷长达30英尺（9.144米），有所有的技术设备和天线。

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此前，由于恶劣的天气和大浪，搜索和打捞工作不得不在上周末停止了。2月4日，美国军方在中国气球飞越全美数日后将其击落。另就随后在上周五和周末被击落的其他物体，这位官员说，美国军方继续寻找在阿拉斯加州海岸被击落物体的残余物。虽然击落该物体的美国飞行员看到碎片落在冰冷的水面上，该官员说，在恶劣的天气下，对碎片区的搜索仍在继续。这位官员说，当局希望在将人员置于危险的冰雪环境中之前确定确切的位置。一架美国海军P-8巡逻机在当地寻找碎片。

关于在加拿大领空被击落的物体，该官员说，加拿大政府正在牵头搜寻任务，但还没有找到碎片。而关于周日下午在密歇根州休伦湖上空被击落的物体，该官员说，美国海岸警卫队和加拿大当局仍在寻找落在水上的碎片。该官员说，因为有很好的视觉效果，可以看到该物体可能落在哪里，所以有信心打捞出其残余物。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，一艘配备有起重机的打捞船于周五抵达南卡罗来纳州附近海域现场，并在天气允许的情况下开始从海底打捞碎片，包括气球下携带的有效载荷的一些结构和电子设备。被击落的中国气球携带的有效载荷重约2000磅，有三辆公共汽车那么大。据该官员说，这些回收的敏感部件将被移交给美国联邦调查局作进一步调查。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周一称，工作人员已经从中国监视气球上收集了“相当数量的碎片”。白宫方面拒绝对该气球进一步的回收工作设定时间表，特别是考虑到多变的天气条件限制了美国海军潜水员下水的能力。

美国国家安全委员会战略通信协调员约翰·柯比(John Kirby) 周一向媒体表示：“考虑到海况和天气条件以及我们必须保护潜水员安全的程度，这可能需要很长时间”。

中国外交部发言人汪文斌当天在出席例行记者会时表示：“我们已经多次表明，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是不可抗力导致的意外、偶发事件”。他告诉记者称，“你提到的其他所谓不明飞行物的情况，我不了解”。

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