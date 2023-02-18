乌克兰战争：贝尔伯克对中国将推进和平表示欢迎

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中国外交政策最高官员王毅在慕尼黑安全会议上的讲话引起极大关注。

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据德国广播电台报道，中国最高级外交官王毅周六在慕尼黑安全会议上预告，将为结束俄罗斯对乌克兰战争推出和平倡议。中国政府将在不久的将来提出一项建议，目的是通过对话和平解决冲突。他说，施压或单方面制裁只会适得其反，会导致无穷无尽的困难。人们必须给和平一个机会。

德国绿党籍外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）于周六在安全会议间隙向记者们对王毅预告的和平倡议表示了欢迎。她说，如果中国“看到维护世界和平的责任”，那将是一件好事。但她同时排除任何让乌克兰放弃领土的可能性。此前，贝尔伯克曾对中国提出了多方批评。

与此同时，一些西方政客公开表示支持在欧洲迅速扩大军备生产。欧盟委员会主席冯德莱恩强调，对乌克兰的生存至关重要的武器弹药的供应，需要等待数月甚至数年，这是不可接受的。这位基民盟政治家表示，与新冠大流行中的制药业类似，现在也应该与军火公司进行非官僚合作。

据德新社报道，王毅在慕尼黑安全会议边缘还会晤了德国总理奥拉夫-朔尔茨和外部安娜莱娜-贝尔伯克。中国希望为其与德国的关系注入新的动力，扩大与德国的合作。据中国官媒新华社报道，王毅在会晤社民党籍朔尔茨时表示，中国准备全面恢复与德国和欧洲在各领域的交流。德方最初没有对这次会晤发表评论。

王毅说，其目的是 "扩大互利合作，增进相互了解"，他还在慕尼黑会见了外交部长安娜莱娜-贝尔伯克（绿党）。他说，中国已经摆脱了新冠大流行的影响，经济正在强劲复苏。

据中国消息人士称，王毅还与德国政治家就乌克兰冲突问题交换了意见。两国应共同承担起维护世界和平和应对全球挑战的责任。中国 "始终站在和平的一边"。王毅说，中国会致力于和平谈判。

在慕尼黑出版的《墨丘利报》表示，中国在慕尼黑安全会议上宣布将推出乌克兰和平倡议让人感到惊讶。王毅一方面为普京提供了扶持，另一方面，对西方的政策提出了批评。他说，国与国之间的矛盾不应通过压力或者单方面的制裁来解决，这只会导致无穷无尽的困难。

德国新闻门户网站t-online.de 得出的印象是，尽管有乌克兰战争，中国还是在靠近德国。

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