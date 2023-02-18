布林肯与王毅在慕尼黑安全会议场边会晤

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据《华盛顿邮报》报导，美国国务院2月18日表示，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅当天在慕尼黑安全会议场边进行了会晤，这是自美国在南卡罗来纳州沿海击落中国高空监视气球以来，两国高级外交官的首次面对面接触。

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这次会晤是在一年一度的德国慕尼黑安全会议的间隙举行的，来自全球各地的领导人聚集在一起，讨论关键的地缘政治挑战，包括俄罗斯入侵乌克兰和中国与西方的争论性接触。美国国务院周六在一份声明中说：“我们可以确认，布林肯国务卿结束了与中国国务委员兼中共中央外事工作委员会办公室主任王毅的会晤”。布林肯周六晚些时候没有回答记者的问题。

美国国务院的声明称：“国务卿直接谈到了中华人民共和国（PRC）高空监视气球在美国领空对美国主权和国际法的不可接受的侵犯，强调这种不负责任的行为决不能再发生。国务卿明确表示，美国不会容忍任何侵犯我们主权的行为，中华人民共和国的高空监视气球计划——它已经侵入了5大洲40多个国家的领空——已经暴露在世界面前。”

该声明称：“关于俄罗斯对乌克兰的野蛮战争，国务卿警告说，如果中国向俄罗斯提供物质支持或协助其逃避系统性制裁，将产生影响和后果。国务卿谴责朝鲜（DPRK）今天的洲际弹道导弹试验是平壤进行的最新破坏稳定的行为，并强调负责任的大国需要对这种重大国际挑战作出回应。国务卿重申，美国长期以来的一个中国政策没有改变，他强调了维护台湾海峡和平与稳定的重要性。”

该声明称：“国务卿重申拜登总统的声明，即美国将进行竞争，并将毫无歉意地坚持我们的价值观和利益，但我们不希望与中国发生冲突，也不寻求一场新的冷战。国务卿强调了在任何时候都保持外交对话和开放的沟通渠道的重要性。”

王毅周六在慕尼黑安全会议上发表了题为《建设一个更加安全的世界》主旨讲话。他在讲话中宣布，中方将发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，中国将继续站在和平一边，站在对话一边。王毅表示，中方还将发布《全球安全倡议概念文件》，为解决当今安全困境提出更可行的举措。在另一个小组讨论会中发言的布林肯说，中国不向俄罗斯提供任何军事援助是美国的首要任务，美方将认为这种发展是一个“非常严重的问题”。

据中国外交部声明介绍，王毅在发表主旨讲话后回答记者问时就气球事件称，“我们要求美方以理性、冷静和专业的态度与中方一道妥善处理。但遗憾的是，美方无视基本事实，悍然出动战机，用导弹击落一艘毫无威胁的飞艇。这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力，明显违反惯例和有关国际公约。中方对此绝不接受，已向美方提出强烈抗议。”

王毅表示：“我们奉劝美国不要再出于国内政治需要，在对外打交道过程中做出这种荒唐的事情。我们要求美国拿出诚意，改正错误，正视并解决事件给中美关系造成的损害”。他还指，“我们要求美方客观公正看待中国的发展，奉行积极务实的对华政策，和中方一道，推动中美关系重回健康稳定的轨道。”

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