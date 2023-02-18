98岁的美国前总统吉米·卡特将接受安宁疗护

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据卡特中心2月18日发表的声明介绍，美国前总统吉米·卡特（Jimmy Carter）在几次短期住院后决定接受安宁疗护（hospice care）。现年98岁的卡特曾担任第39任美国总统。

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卡特中心周六通过声明表示：“在经历了一系列短暂的住院治疗后，美国前总统吉米·卡特今天决定在家中与家人一起度过他剩下的时间，并接受安宁疗护，而不是接受额外的医疗干预。他得到了他的家人和他的医疗团队的全力支持。卡特家族要求在这段时间内保持隐私，并感谢他的许多仰慕者所表现出的关心。”

美国第39任总统卡特去年10月年满98岁。他曾于2015年被诊断出患有脑癌，2019年在家中严重摔倒，但他都还是挺了过来。卡特在1976年的总统选举中获胜，当时他以一个名不见经传的民主党籍佐治亚州州长的身份开始竞选。他后来在大选中击败了共和党籍福特总统。他只做了一个总统任期，在1980年被共和党人里根击败。

在里根担任总统后，卡特与他的妻子罗莎琳·卡特一起创建了卡特中心。近年来，受新冠疫情影响，卡特一直保持着低调的公众形象，但继续对民主政治所面临的风险发表意见。

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