非盟第36届峰会上的意外事件

非洲外交 / 非盟第36届首脑峰会

非盟（UA）第36届首脑峰会在埃塞俄比亚首都周六开幕时发生了一起外交事件。以色列的一名高级女外交官在峰会开幕时被安保人员请出会场的一幕。以色列表达不满。非盟则说，这位女外交官没有受到邀请。本台法广(RFI)的两名通讯员分别就此从亚的斯亚贝巴和耶路撒冷发回报道。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Le siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba. (illustration) RFI/David Kalfa

- 以色列外交部表达不满 -

本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）于2023年02月18日周六发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，这起意外事件的视频很快就已在社交媒体中流传。人们可以看到，非盟的安保人员护送着一名以色列的女使者离开峰会的会场。这位女士是以色列外交部非洲事务副主任。

RFI Carte Archive / Israël : situé au Proche-Orient sur la côte orientale de la Méditerranée, au carrefour de deux continents - l'Asie et l'Afrique. (illustration) © RFI Carte Archive

以色列认为，这是一种严重的“驱逐”。但非盟委员会主席的发言人解释说，这名女外交官是应邀离开会场。因为，只有以色列大使获得主办方的批准，并收到有其姓名的邀请信。

- 非盟内争论以色列地位 -

以色列外交部则告知媒体，女外交官拥有符合手续的批准，身份是观察员。以方指责非盟已被少数极端国家把持。本台通讯员在报道中提到，这一事件的背后反应的是以色列的地位问题尚未得以解决。去年，在非盟委员会主席穆萨法基（Moussa Faki）决定给以色列[观察员]的地位后，曾触发激烈的争论。就这个敏感问题而成立的一个委员会，从来就没有召集过会议。南非总统的发言人则在亚的斯亚贝巴峰会的会场外对媒体表示，以方应该支撑其所提出的指控。

FMM Image Archive / UA : Moussa Faki avait décidé d'accorder le statut d'observateur à Israël. Ici, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, lors de son entretien pour RFI et France 24, le 19 novembre 2022. (illustration) © RFI / France 24

- 外交意外不利双方关系 -

另外，本台法广（RFI）在耶路撒冷（Jérusalem）的通讯员米歇尔（Michel Paul）于2023年02月18日周六也就此发回报道说，这起意外事件不利于以色列和非洲大陆之间的关系。对以色列而言，这是一起十分令人尴尬的事件。恰逢以色列总理内塔尼亚胡把加强与非洲大陆的关系作为其外交政策的主要目标之一。

- 以色列指责伊朗在控制 -

以色列外交部在安息日（shabbat）对这起意外做出反应，实属罕见。其声明说，对非盟内有少数极端国家出于仇恨，受到伊朗的操控，感到遗憾。据介绍，非盟（UA）内部对给予以色列代表团[观察员]地位存在严重分歧。2022年峰会期间，为了避免表决，而暂停了对这一问题的讨论。

RFI Image Archive / Israël : le Premier ministre Benyamin Netanyahu a fait du renforcement des relations avec le continent africain l'un des principaux objectifs de la politique étrangère de son pays. Ici, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à Jérusalem, dimanche 22 janvier 2023. (illustration) AP - Maya Alleruzzo / RFI Image Archive

巴勒斯坦当局曾多次要求非洲领导人撤销在非盟组织内已给与以色列的批准。但让以色列能够以[观察员]身份列席讨论的努力仍在继续中。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅