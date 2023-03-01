普京称准备向习近平展示莫斯科地铁大环线

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据塔斯社报导，俄罗斯总统普京3月1日表示，他正在准备与中国国家主席习近平在莫斯科会面，并将向中国代表团展示莫斯科地铁大环线（BRL）的运行情况。

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莫斯科地铁大环线最后开通的九个车站已经投入运营。普京当天以视频会议的方式出席了该项目的开通仪式。莫斯科市长索比亚宁、莫斯科地铁员工和建筑人员参加。据了解，莫斯科地铁大环线是分段建造和开通的，第一段于2018年2月通车，最后九个站点星期三投入运营。

据克林姆林宫介绍，莫斯科地铁大环线已成为俄罗斯最大规模的地铁建设项目，也是近几十年来世界范围内完成的最大项目之一：70公里的铁路线，31个车站和3个电力库。新线路的启动将改善莫斯科市34个区330万人口的交通服务，也将大大减少其他线路的负荷。在许多线路上，每天的旅行时间预计将缩短达45分钟。

普京周三在视频讲话中表示：“今天，我们正在启动莫斯科地铁大环线的九个车站。这是这个大型建筑项目的最后阶段。索比亚宁先生定期向我汇报其进展情况。现在，整个环形线已经完全投入使用，乘客可以使用其所有的车站。我想向莫斯科和莫斯科地区的人们祝贺这一令人惊叹的时刻。”

普京在讲话中说：“长达70公里的大环线是世界上最长的地下环线，甚至比目前的领头羊——我们中国朋友的北京地铁的环线还要长。我计划与中国国家主席会面，如果议程允许，我们将很高兴向客人展示它。至少，我认为代表团的成员应该能够看到它（大环线）。”

据塔斯社报导，2月22日，在与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅的会谈中，普京表示，预计习近平将访问莫斯科。据悉，中国铁建俄罗斯有限公司参加了部分路段的建设工程。

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