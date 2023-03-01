美国会众议院金融委员会通过10项挺台湾抑制中国法案

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美国国会众议院金融委员会2月28日通过10项支持台湾、抑制中国经济实力的法案，从经济角度吓阻中国犯台并确保台湾国际参与；外交委员会审查《台湾保证法修正案》，要求国务院更新台湾准则。

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政治新闻网站（Politico）形容这是国会的“大团结”。

金融委员会通过的支持台湾法案，鼓励台湾加入国际货币基金组织(IMF)，并将在中国威胁台湾安全情况下，把中国排除在20国集团(G20)等全球组织之外。通过的十项法案还包括：要求美国政府审查为中国高级官员服务的金融机构、委托财政部就与中国金融业相关的全球经济风险进行调查等；还包括《台湾冲突吓阻法案》(Taiwan Conflict Deterrence Act)、《保护台湾法案》(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act)与《不歧视台湾法案》(Taiwan Non-Discrimination Act)。

所有法案都全票通过，将送交众议院全体会议审议。

美国前副国家安全顾问、中国事务专家博明(Matthew Pottinger)28日应邀在众议院中国特别委员会作证，博明在证词中指出：“中共应被视为一条飢饿的沙鱼，它对情绪音乐没有反应，会一直吃到把鼻子撞到金属屏障为止。”

博明指出：“中共多年来一直在暗中对我们发动冷战，我们若一再重申我们不是在寻求新冷战，对我们没有什么好处。”

同日出席作证的证人还包括退役美国陆军中将、前国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)、中国政治异议人士童屹(Tong Yi)，以及美国制造业联盟(AAM)主席保罗(Scott Paul)。

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