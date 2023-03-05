希腊万人集会抗议火车对撞事故 警民短暂冲突

抗议游行

亚洲 – 希腊上周发生民众记忆中死伤最惨重的火车对撞事故，约万名学生与铁路工作人员5日在雅典市中心发动抗议，期间警方与一群示威者短暂爆发冲突。总理米佐塔基斯则在脸书上公开致歉。

广告 继续浏览后续

路透社报导，一小群抗议者朝警方扔掷汽油弹，接着四散跑进邻近街道，警方以催泪瓦斯和震撼弹回应。

一班载着350多人的客运列车2月28日在希腊中部与一班货运列车于同条铁轨上相撞，造成至少57死、数十人受伤。

过去3天希腊各地抗议连连，雅典一座广场2日聚集大1万2000名学生、铁路工作人员、左翼政党相关组织成员一同悼念死者，并要求改善铁路网的安全标准。

抗议者向天空施放黑色气球并大喊：“罪行不会被遗忘。”其中一张标语牌写著：“他们的政策夺走人命。”

事故列车从雅典出发前往北部城市塞萨洛尼基（Thessaloniki），上头挤满结束长周末返校的大学生。

铁路工作人员也在这起事故中丧失同事，自1日起，他们轮流罢工，藉此谴责当局削减成本以及对铁路基础设施投资不足，这是希腊2010至2018年债务危机的后遗症。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的政府把这起事故归咎于人为失误，然而米佐塔基斯5日表示，不应以人为失误来撇除对于铁路网沉痾的责任。

他在脸书写道：“身为总理，我欠所有人一个道歉，对所有遇难者的家属亏欠最多。司法将非常迅速调查这起悲剧和确认责任。”

天主教教宗方济各（Pope Francis）5日也对车祸遇难者寄予哀思，他对圣保罗广场（Saint Peter's Square）群众发表每周例行的演说时说：“我为死者祈祷并关注伤者及其亲属，愿圣母玛利亚安慰他们。”

事故当时在附近拉里萨市（Larissa）值班的一名站长本周被控危害他人性命和妨碍公共交通，相关法律程序还在进行中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅